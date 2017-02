‘Roma-Bangkok’, Baby K supera i 163 milioni e diventa il video italiano più visto di sempre

MILANO – “Roma-Bangkok” di Baby K feat. Giusy Ferreri ha superato 163 milioni di visualizzazioni, diventando il video italiano più visto di sempre. Trionfo per il brano estratto dall’album “Kiss Kiss Bang Bang” che ha collezionato numeri da record sia in Italia che all’estero.

E’ il primo singolo di una artista italiana ad aver superato oltre 163 milioni di visualizzazioni con ben 8 dischi di platino, ha scalato le classifiche in Argentina, Spagna, Francia, Belgio, Australia, Guatemala, Cile, Paesi Bassi, Finlandia, Singapore, Colombia, Perù, Marocco, è stata al N.1 nella classifica italiana di Shazam e presente nella classifica globale e di tendenza, 11 settimane al N.1 della classifica FIMI-GfK dei singoli più venduti e vincitore delle categorie “Vevo Queen” e “Miglior video” di Vevo 2015.

È stata inoltre decretata ufficialmente “hit dell’anno” dalla classifica “Top of the Music 2015” FIMI-GfK dei singoli digitali più venduti ed è stata l’unica canzone italiana a entrare al vertice dopo 5 anni di dominio internazionale. Attualmente Baby k è al lavoro per la realizzazione del nuovo album.