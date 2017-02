Sanremo 2017, Zucchero ospite della finale. Ecco chi ha vinto tra i Giovani e chi è stato eliminato tra i Big

SANREMO – Sarà Zucchero, per la prima volta all’Ariston da super ospite, ad aprire questa sera, sabato 11 febbraio, la serata finale del Festival Sanremo. L’appuntamento con Carlo Conti e Maria De Filippi è sempre alle ore 20.40 su Rai 1. Gli altri ospiti saranno Alvaro Soler, le protagoniste della fiction di Rai1 “C’era una volta Studio Uno” (Alessandra Mastronardi, Diana Del Bufalo e Giusy Buscemi), Enrico Montesano, Geppi Cucciari e Carlo Cracco.

Spazio anche al premio alla carriera a Rita Pavone. Inoltre, Paolo Vallesi e Amara canteranno “Pace”, un brano che non è entrato tra i Big. “E’ una canzone bellissima dedicata a tanti italiani nel mondo impegnati nelle missioni di pace, ma anche a quella pace che ci dovrebbe essere tutti i giorni nella nostra vita”, ha spiegato Carlo Conti. Prima del via ufficiale alla serata, spazio anche ai Ladri di carrozzelle. Inoltre, il conduttore Carlo Conti, in conferenza stampa, ha annunciato che si occuperà della direzione artistica del 60° anniversario dello Zecchino d’Oro. “Non posso fare Sanremo il prossimo anno perché ho accettato la direzione artistica dei festeggiamenti della 60a edizione dello Zecchino d’oro” ha detto il conduttore.

Quindi spazio alla gara, con i 16 artisti rimasti in gara e l’esibizione del vincitore della sezione Nuove Proposte. Ieri sera sono stati eliminati Ron, Al Bano, Giusy Ferreri e Gigi D’Alessio. Tra i Giovani si è imposto Lele, seguito al secondo posto da Maldestro che ha conquistato il Premio della Critica.