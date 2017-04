‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’, al via le celebrazioni per i 50 anni del capolavoro dei Beatles

LONDRA – Per la prima volta un album dei Fab Four in multiformato e con un nuovo mix stereo e 5.1, registrazioni inedite provenienti dalle sessioni in studio e il documentario del 1992 “The Making of Stg. Pepper” mai pubblicato prima. LONDRA – Per la prima volta un album dei Fab Four in multiformato e con un nuovo mix stereo e 5.1, registrazioni inedite provenienti dalle sessioni in studio e il documentario del 1992 “The Making of Stg. Pepper” mai pubblicato prima.

Era l’1 giugno di 50 anni fa quando John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr stupirono e deliziarono il mondo, inaugurando la Summer of Love, con “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”, un capolavoro rivoluzionario che è diventato l’album più celebrato di sempre. Il 26 maggio “Sgt. Pepper” uscirà in tanti ricchissimi formati. L’album è stato oggetto di un nuovo mix stereo e 5.1 da parte di Giles Martin e Sam Okell e si arricchisce di registrazioni in studio alternative fino a ora inedite.

“È pazzesco: 50 anni dopo stiamo ancora ripensando a questo progetto con affetto e stupore per come quei 4 ragazzi, il loro magnifico produttore e i suoi ingegneri del suono siano riusciti a produrre un’opera d’arte così duraturo”, dice Paul McCartney nella sua introduzione a questa “anniversary edition”.

“Sgt. Pepper” in qualche modo colse l’essenza di quell’anno e consentì a molte persone di iniziare da lì per entrarci in pieno”, ricorda Ringo Starr nel libretto di nuove queste edizioni. “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” è il primo album dei Beatles a essere remixato e presentato con nuove tracce tratte dalle session in studio fin dai tempi di “Let It Be… Naked”, del 2003.

Per ottenere il nuovo mix stereo e 5.1, il produttore Giles Martin e il mix engineer Sam Okell hanno lavorato con un esperto team di ingegneri e specialisti del restauro del suono negli Abbey Road Studios di Londra. Tutte le versioni della “Anniversary Edition” hanno il nuovo mix realizzato partendo dai nastri originali a 4 piste e tenendo come riferimento il primo mix Mono, il preferito dai Fab Four e prodotto da George Martin.

In occasione del Record Store Day 2017 (22 aprile) uscirà anche il vinile 7” in edizione limitata di “Strawberry Fields Forever/Penny Lane”, le prime due canzoni registrate durante le session di “Sgt. Pepper”, che iniziarono nel novembre del 1966. Invece di essere inserite nell’album, le due canzoni uscirono come singolo nel febbraio del 1967. Tra le speculazioni in quel periodo da parte dei media su quale sarebbe stata la prossima mossa della band, il singolo servì a far da ponte fra le due uscite più distanziate della storia dei Beatles, da “Revolver” (agosto 1966) e “Stg. Pepper” che uscì 10 mesi dopo.

Nel box 30x30cm che ospita la Super Deluxe Edition, con copertina lenticolare e due poster, trova posto anche un libro di 144 pagine con le introduzioni di Paul McCartney e Giles Martin, la descrizione delle canzoni, delle innovazioni che l’album ha portato e del contesto storico, con contributi di Kevin Howlett, autore ed esperto della storia dei Beatles, del compositore e musicologo Howard Goodall, del produttore e scrittore Joe Boyd, dei giornalisti Ed Vulliamy e Jeff Slate. Il libro è completato da foto rare, dalla riproduzione dei testi manoscritti e dalla documentazione degli Abbey Road Studios. Nella versione in digipack 2CD c’è una riduzione del libro (50 pagine), mentre la versione in doppio 2LP è una riproduzione fedele dell’originale album apribile.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band Anniversary Edition – versioni disponibili:

CD con l’album nel nuovo mix stereo a cui è stato aggiunto il celebre loop audio finale realizzato per rendere “infinito” l’album nell’originale edizione in vinile Inglese.

DELUXE (2CD): un CD con il nuovo mix dell’album e un secondo CD con le versioni alternative ed inedite registrate in studio di tutte le 13 tracce, due versioni di “Penny Lane” (una strumentale e un nuovo mix) e due versioni di “Strawberry Fields Forever” completamente inedite.

DELUXE VINILE (2LP 180g): il nuovo mix nel primo LP e le versioni alternative ed inedite registrate in studio dei 13 brani nel secondo LP.

SUPER DELUXE (4 CD + DVD + BLU-RAY DISC)

CD 1: il nuovo mix dell’album

CD 2 & 3:

– 33 tracce dalle sessioni in studio, la maggior parte inedite e mixate direttamente dai nastri multitraccia, in ordine cronologico di registrazione.

– un nuovo mix stereo di “Penny Lane” e il mix in stereo del 2015 di “Strawberry Fields Forever”.

CD 4:

– l’album nel suo originale mix in mono e i brani “Strawberry Fields Forever” e “Penny Lane”.

– il singolo promozionale della Capitol Records di “Penny Lane” in mono.

– i primi mix in mono, finora inediti, di “She’s Leaving Home” “A Day In The Life” e “Lucy In The Sky With Diamonds” (creduto cancellato dal nastro nel 1967 ma riscoperto in archivio durante le ricerche per l’anniversario).

DISCHI 5 e 6 (DVD e BLU-RAY DISC)

– il nuovo mix audio 5.1 dell’album e di “Penny Lane” ad opera di Giles Martin e Sam Okell oltre al mix 5.1 del 2015 di “Strawberry Fields Forever”

– la versione in alta definizione dell’album, di “Penny Lane” e di “Strawberry Fields Forever”.

– i video promozionali di “Strawberry Fields Forever”, “Penny Lane” e “A Day In The Life” restaurato in 4K e il “Making of Sgt. Pepper”, film-documentario del 1992 mai pubblicato su supporto prima d’ora, con interviste di McCartney, Harrison, Starr e dei girati in studio con l’introduzione di George Martin.