20 milioni per i risarcimenti ai familiari delle vittime del sisma, proposta di legge del Pd

ROMA – E’ stata illustrata in conferenza stampa alla Camera una proposta di legge del Pd per risarcire le famiglie delle vittime dei terremoti dell’Aquila (2009) e di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (2016-2017). Presenti Stefania Pezzopane (foto), prima firmataria, il presidente del gruppo Pd Graziano Delrio, i deputati Chiara Braga e Fabio Melilli.

La proposta prevede innanzitutto che per ciascuna vittima sia attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità. La spesa complessiva per il 2019 è di 20 milioni. Le elargizioni vengono assegnate seguendo un ordine, dal coniuge fino al convivente more uxorio. Il secondo articolo estende ai familiari delle vittime le disposizioni relative al diritto di collocamento obbligatorio riguardanti le vittime del terrorismo.

“Spero che tutti firmino questa proposta e che si approvi il provvedimento in occasione del decennale del sisma dell’Aquila, il 6 aprile”, dichiara Pezzopane.