Premio Mia Martini 2026: aperte le candidature per la sezione Etnosong

BAGNARA CALABRA – Dopo la conclusione degli incontri artistici delle sezioni Nuove Proposte per l’Europa, Evergreen, Una Voce per Mimì, è la volta della categoria Etnosong, il canto popolare che racconta le varie realtà regionali. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 giugno 2026, attraverso il sito Internet del Premio www.premiomiamartini.it (dove si trovano i regolamenti con le modalità di iscrizione).

Sono arrivati in terra calabra 200 artisti sono arrivati dall’Italia e dall’Europa per partecipare alla tre giorni degli incontri artistici del Premio Mia Martini 2026, accompagnati da famiglie e sostenitori. La commissione artistica, composta dal direttore artistico del Premio Franco Fasano e da Mario Rosini, entrambi Artisti di grande profilo che fanno parte della storia della Musica Italiana nel mondo, con Rita Perrotta, ha ascoltato e valutato i partecipanti alla tre giorni di canto, incontri e studio. Gli artisti prescelti per la fase successiva dovranno adesso presentare il brano per partecipare alla prossima fase dell’evento istituito per ricordare la grande interprete della canzone Italiana e Mondiale Mia Martini.

Oltre l’Italia sono arrivati artisti dalla Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Portogallo, Svizzera e Malta. Un entusiasmante percorso artistico, porterà gli artisti prescelti al gran finale. Un percorso di incontri, momenti di studio, conoscenza del personaggio fino al gran finale, con momenti esaltanti e di grande professionalità.

L’evento Organizzato dall’Associazione Cultura e Spettacolo con sede a Bagnara Calabra, città natia della grande Mia, patrocinato dalla Regione Calabria – PAC piano azione coesione, Città Metropolitana di Reggio Calabria, ricorda la grande artista in Italia e nel mondo. Raggiunti in questi anni grandi risultati di presenze e di critica. Questo premio, oltre ad essere un importante trampolino di lancio per future stelle della canzone, ha l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni la voce e il talento della grande Mia Martini, artista unica che ancora oggi è presente con la sua musica nelle radio e non solo.