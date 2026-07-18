A Collalto Sabino si inaugura la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”

COLLALTO SABINO – Oggi pomeriggio, dalle ore 17, nel borgo medievale di Collalto Sabino (Rieti), sarà inaugurata la nuova osteria “La Cantina dei Ribelli”, un progetto che unisce recupero del patrimonio storico, valorizzazione delle tradizioni e rilancio del territorio.

L’apertura della nuova osteria si inserisce nel programma della storica Sagra delle Cordicelle, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate collaltese, dedicato alla valorizzazione delle eccellenze gastronomiche locali e della pasta tradizionale fatta a mano, le tipiche cordicelle. La manifestazione rappresenta ogni anno un importante momento di incontro per la comunità e richiama numerosi visitatori, offrendo un’occasione per riscoprire i sapori autentici della Valle del Turano e vivere il fascino di uno dei borghi più belli del Lazio.

“La Cantina dei Ribelli” nasce dal lungo e accurato recupero conservativo di antichi ambienti situati nel centro storico di Collalto Sabino, suggestivo borgo medievale della Valle del Turano, a circa 1.000 metri di altitudine. Gli spazi restaurati, distribuiti su due livelli e affacciati su una caratteristica piazza del paese, diventano oggi un nuovo luogo di accoglienza, convivialità e valorizzazione della cultura enogastronomica locale.

L’intervento è stato realizzato grazie ai fondi dell’Unione Europea – Next Generation EU, nell’ambito delle misure del PNRR dedicate alla rigenerazione dei piccoli borghi storici. Il progetto punta a rafforzare il tessuto sociale e culturale della Valle del Turano attraverso la creazione di nuovi spazi polifunzionali capaci di coniugare attività economiche, aggregazione e promozione del territorio.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca di Collalto Sabino Maria Pia Mercuri, che ha sottolineato l’importanza dei numerosi progetti realizzati dall’Amministrazione comunale grazie ai finanziamenti del PNRR, finalizzati al miglioramento dell’accoglienza turistica, alla tutela del patrimonio storico e alla valorizzazione delle tradizioni locali.