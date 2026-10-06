A Gorizia la finalissima di Percoto Canta 2026, ospite d’onore Marina Rei

GORIZIA – Si preannuncia ricca di emozioni la finalissima di Percoto Canta 2026, in programma sabato 10 ottobre al Teatro Verdi di Gorizia. A condurre la serata saranno Giorgia Bortolossi e Luca Ferri, che introdurranno sul palco i dodici finalisti, pronti a contendersi i principali riconoscimenti del concorso davanti al pubblico e alla giuria.

Protagonista assoluta sarà la musica, con i concorrenti accompagnati da una vera orchestra dal vivo. Ogni finalista si esibirà inizialmente con un brano inedito, per poi tornare sul palco a coppie e confrontarsi con una cover scelta personalmente. Una formula che permetterà agli artisti di mettere in luce non soltanto le proprie capacità vocali, ma anche personalità, versatilità e identità artistica.

Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Matilde Montanari, vincitrice di Percoto Canta 2025, la cui presenza offrirà l’occasione per raccontare il percorso artistico che può svilupparsi dopo la vittoria del concorso. Nel corso dell’ultimo anno, Matilde ha pubblicato un album, partecipato a The Voice Generations ed è stata ospite di importanti programmi della televisione italiana, tra cui I Fatti Vostri.

Ospite d’onore della finalissima sarà Marina Rei, una delle interpreti più riconoscibili della musica italiana. Cantautrice, musicista e interprete, nel corso della sua carriera ha sviluppato un percorso artistico caratterizzato da una forte identità e dalla capacità di muoversi tra generi e linguaggi differenti. La sua presenza rappresenta uno dei momenti più attesi della serata e offrirà al pubblico di Percoto Canta l’opportunità di incontrare dal vivo un’artista che, attraverso la propria musica, ha saputo attraversare diverse stagioni della scena italiana, mantenendo intatta la propria cifra espressiva.

Prestigiosa anche la giuria che ha accompagnato le diverse fasi del concorso, dalle selezioni preliminari fino alla finale. Presidente di giuria è Niccolò Agliardi, affiancato nelle fasi precedenti da Federica Abbate e Petra Magoni. A completare la giuria di qualità sono professionisti e rappresentanti del mondo musicale e dello spettacolo, insieme a esponenti di realtà quali Associazione Fonografici Italiani, Meeting delle Etichette Indipendenti, Accademia Internazionale del Musical e Nuovo IMAIE.

La serata di sabato 10 ottobre sarà inoltre l’occasione per assegnare il Premio Internazionale Percoto Canta 2026 al pianista e compositore italiano Emanuele Filippi, artista friulano residente a New York e protagonista di un percorso internazionale che lo ha portato a esibirsi in alcuni dei più prestigiosi festival e jazz club in Europa, Nord America e America Latina.

Pianista dalla cifra stilistica personale e raffinata, Filippi ha costruito la propria identità artistica attraverso un’intensa esperienza internazionale, mantenendo al tempo stesso un forte legame con le proprie radici. È proprio nell’incontro tra apertura internazionale e appartenenza culturale che si sviluppa uno degli elementi distintivi della sua ricerca musicale.

Oltre al Premio Internazionale Percoto Canta 2026, nel corso della Finalissima saranno assegnati diversi riconoscimenti ai protagonisti della manifestazione: il Premio Nuovo IMAIE, una borsa di studio del valore di 2.000 euro, il Premio Accademia Internazionale del Musical, il Premio della Giuria di Qualità, il Premio della Giuria Popolare e il Premio Social.

Nel corso degli anni, diversi artisti affermatisi attraverso Percoto Canta hanno successivamente intrapreso importanti percorsi professionali, partecipando e distinguendosi in manifestazioni come Area Sanremo, X Factor, Castrocaro, All Together Now, Musicultura e Premio Bianca d’Aponte, oppure entrando nel cast di produzioni di musical di rilievo internazionale, tra cui Notre Dame de Paris e I Tre Moschettieri.

Un percorso che conferma il ruolo di Percoto Canta come spazio di incontro, formazione e valorizzazione dei nuovi talenti della musica, offrendo ai giovani artisti un’occasione concreta per confrontarsi con il mondo professionale e dare impulso al proprio percorso artistico.

L’hanno spuntata tra oltre 100 candidati provenienti da tutta Italia. Videotape e preselezioni prima, poi le audizioni live e la partecipatissima semifinale di sabato 25 luglio sul lungomare di Grado. Un percorso che, come un salto a ostacoli, ora permette di raggiungere il palco più ambìto: quello della Finalissima.

“Dopo il record di iscrizioni registrato in questa edizione, la serata della semifinale ha confermato la costante crescita artistica del concorso, mettendo in luce l’elevato livello qualitativo dei partecipanti e il grande apprezzamento del pubblico, oltre che dei componenti della giuria di qualità. Questi risultati rappresentano il miglior auspicio per la serata finale, per la quale siamo certi non mancheranno emozioni e spettacolo” afferma Giuliano Lestuzzi, Presidente di Percoto Canta.

Nota come una delle manifestazioni musicali più longeve e riconosciute della penisola e definita la “Piccola Sanremo del Friuli Venezia Giulia”, Percoto Canta è rivolto alla ricerca e alla valorizzazione delle nuove voci del panorama italiano, confermandosi anche quest’anno uno dei contest nazionali più referenziati, complici le partnership con Rai Radio 2 e Buscadero.

Per chi salirà sul primo gradino del podio, anche l’edizione 2026 propone un premio di 10 mila euro, con diverse borse di studio e riconoscimenti per gli altri concorrenti segnalati dalla giuria. E vediamo quindi chi sono i 12 finalisti, selezionati nei vari step da una giuria di tutto prestigio, tra cui il cantautore e compositore Niccolò Agliardi, l’attrice e cantante Petra Magoni e l’autrice Federica Abbate, nomi di spicco della canzone italiana e firme di grandi successi (Pausini, Fedez, Noemi, Michielin, Tatangelo e Brancale, per citarne alcuni).

Della provincia di Udine sono stati ammessi Davide Beraldo, Lazward e i Blecs (Erik “Tyrannosaurus Regina” Pagnutti, Giovanni “Dubahee” Bernardi, Bryan “Lowkeyrenzo” Marcuzzi, Giancarlo “Giangio” Guarrera, Federico “Megatron” Dalle Mule). Da Trieste il solista Puntino e, a giocare in casa, ci saranno i Goriziani Samuele Giordano e Gemme. Arrivano invece da più lontano Miryam Belfiore (Alessandria), Ilred e Valentina Livi (Pesaro), Numa (Milano), Jacopo Ottonello (Savona) e Anna Chiara Boccato (Venezia).

Per la finalissima del 10 ottobre sono confermate le tre giurie che decreteranno i vincitori (qualità, pubblico e critica). Per il secondo anno verrà inoltre assegnato il Premio Social, una speciale menzione votata online tramite il sito e i canali social ufficiali, dove si potranno esprimere le proprie preferenze. Ad accompagnare i concorrenti tra brani inediti, cover e duetti, una grande orchestra guidata da Nevio Lestuzzi, direttore artistico del contest.

Anche quest’anno Percoto Canta è legato a una serie di iniziative benefiche a sostegno di Aisla Onlus, con la rinnovata adesione al Progetto “Ovunque Vicini”, invitando gli artisti e il pubblico a donare la propria voce affinché sia utilizzata nelle banche vocali digitali, a favore delle persone affette da Sla.