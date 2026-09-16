A Paolo Fresu il Premio Albo d’oro nel Premio Andrea Parodi 2026

CAGLIARI – Sarà Paolo Fresu a ricevere il premio Albo d’oro 2026 nell’ambito del Premio Andrea Parodi. Il grande trombettista sarà uno dei protagonisti della 19° edizione della manifestazione, in programma dal 15 al 17 ottobre al Teatro Massimo di Cagliari e incentrata come sempre sulla world music, attraverso un contest internazionale e varie altre attività.

Con Fresu, prestigiosi ospiti della tre giorni saranno anche Bungaro, Luisa Briguglio (vincitrice assoluta del concorso nel 2025), Gigi Marras e il collettivo composto da Elena Ledda, Matteo Leone, Marzouk Mejri e Roberto Taufic in “Bent’e mari” (produzione originale Medinsard).

Il Premio sarà preceduto da una serata-anteprima il 25 settembre alle 20.30 a Quartu Sant’Elena nell’ex caserma in via Roma 30 con Luisa Briguglio, Naomi Berrill (vincitrice premio della critica 2025) e il progetto “Días y Flores – Le canzoni di Silvio Rodríguez”, con Gianluca Dessì e Marta de Lluvia. Dessì ha vinto il Premio Parodi nel 2011 con gli Elva Lutza.

In entrambi i casi l’ingresso è gratuito. Ancora prima, il 23 settembre, Luisa Briguglio sarà in concerto a Petralia Sottana (Palermo) nel Festival del Torto, partner del Parodi.

Il concorso vedrà nove finalisti, selezionati tra centinaia di iscritti, provenienti da molti paesi. Si tratta di: Koyel Basu (India/Messico/Inghilterra), Chiaré (Campania), Federica Fruscella (Lazio/Irlanda), Hita Del Rio (Colombia/Francia), Indelicato (Sicilia), Momi (Friuli), Nubras Ensemble (Italia/Spagna/Romania), Angelica Perri (Calabria), Elana Sasson (California/Spagna).

Il Premio è dedicato ad Andrea Parodi, musicista sardo di grande rilievo nel panorama della world music, prima con i Tazenda e poi come solista. La manifestazione di quest’anno coinciderà proprio con il 20° anniversario della scomparsa dell’artista, avvenuta il 17 ottobre 2006, e seguirà diverse serate tributo realizzate per ricordarlo nei mesi scorsi nella stessa Cagliari, a Parigi e in Val di Susa, vicino a Torino. Parodi durante la tre giorni di ottobre sarà ricordato, come sempre, attraverso sue canzoni proposte dai finalisti e dagli ospiti, che saranno annunciati prossimamente.

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dalla fondazione a lui intitolata, con la direzione artistica di Elena Ledda ed è diventata ormai un importante punto di riferimento per la world music, non solo in Italia.

Gli artisti si esibiranno dal vivo davanti a una ampia giuria composta da autorevoli addetti ai lavori, come cantanti, autori, musicisti, responsabili di festival, manager, discografici, uffici stampa, giornalisti, critici musicali, sia italiani che internazionali.

Il vincitore assoluto avrà diritto ad una borsa di studio di € 2.500, oltre alla possibilità di esibirsi in alcuni festival partner del Parodi nel 2027, come l’European Jazz Expo (Sardegna), Folkest (Friuli), Festival del Torto (Sicilia), oltre che nello stesso Premio Andrea Parodi.

Il vincitore del Premio della Critica potrà invece realizzare un videoclip professionale di un brano, prodotto dalla Fondazione Andrea Parodi.

Per alcuni dei finalisti del Premio ci sarà inoltre la possibilità di essere invitati da alcuni dei festival partner (come Mare e Miniere, Sardegna, Premio Bianca d’Aponte, Campania, e Monferr’Autore Festival, Piemonte).

Il Premio Andrea Parodi è realizzato dall’omonima Fondazione grazie a Regione Autonoma della Sardegna (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Assessorato del turismo, artigianato e commercio); Fondazione di Sardegna, Comune di Cagliari (contributo e patrocinio), Comune di Quartu Sant’Elena (contributo e patrocinio evento anteprima).

Numerosi sono i partner e media-partner italiani e internazionali che accompagnano il festival. L’elenco aggiornato sarà comunicato prossimamente.