“Animali” il testo della prima canzone di Mille [VIDEO]

Dal 9 aprile è uscito il singolo d’esordio di Elisa Pucci alias Mille: “Più il futuro spaventa e più si avverte il bisogno di codificarlo, quantomeno prevederlo“

È disponibile su YouTube il videoclip ufficiale di “Animali”, singolo d’esordio di Mille già pubblicato su tutte le piattaforme digitali. Il video inoltre è stato inserito nella nota playlist YouTube “Novità Indie Italiano” curata da VEVO.

“Animali”, perché questo siamo. Ci si annusa e ci si riconosce, a prescindere dal tempo e da quello che accade intorno, con l’augurio di ritrovare la meraviglia di un sentimento anche dopo una vita. Attraverso il suo ultimo singolo Elisa Pucci, in arte Mille, mira a comprendere maggiormente se stessa, trovando il punto di connessione tra ciò che è e ciò che desidera.



Spiega Mille a proposito del suo nuovo singolo: «Più il futuro spaventa e più si avverte il bisogno di codificarlo, quantomeno prevederlo. Ma se penso alle canzoni, e a quello che scrivo, credo che abbiano a che fare con la scia dell’entusiasmo, con l’istinto e con la mia faccia. Non andrei mai in disaccordo con queste tre cose. Per questo ho scelto “Animali” come primo singolo e ho voluto che il videoclip fosse pubblicato in questo periodo in cui l’entusiasmo è fondamentale: i bar sono chiusi per adesso, pensiamo a questi luoghi con malinconia, ma riapriranno e torneremo alla vita di tutti i giorni governata dall’eterna lotta tra istinto e ragione; siamo animali abituali».

È proprio sulla scia di questa interpretazione che è stato strutturato il videoclip di “Animali”, nel quale la sequenza di immagini è ambientata ed incentrata su un bar che ha conservato intatta la bellezza del primo giorno in cui è stato aperto, negli anni Ottanta. Non è cambiato nulla, si sono solamente aggiunti gli anni nel tempo, come è successo all’amore raccontato nella canzone.

Il video ufficiale del nuovo brano di Mille sarà inserito nella playlist YouTube “Novità INDIE ITALIANO” curata da VEVO, una playlist di videoclip che include importanti nomi del panorama musicale italiano odierno, come Diodato, Carl Brave, Brunori Sas, e tanti altri.

Il videoclip di “Animali” regia e produzione “A Thing by Giacomo, Francesco, Marco, Cosimo, Olmo e Giulia” – Etichetta Mirai Rec in licenza esclusiva ad Artist First.

TESTO DI ANIMALI – MILLE

Mi sveglio anche se è ancora presto

oggi è domenica, un giorno uguale a un altro ormai siamo come animali, abituali

ed ogni santo giorno no, non mi conosco

Neanche se spostassi il mondo troverei un posto migliore

per guardare meglio il sole

Ma

è ora di chiedermi se potrò

restare qui per sempre o solo un altro po’

E questo cielo sopra il tetto

ed ogni nuvola, mi sembra un ritratto di me che guardo la città dalla finestra che mi fissa e tu

dormi nell’altra stanza

Domenica

giorno di festa la felicità passata la notte poi se ne va

E se un giorno ti ritroverò

e se il mondo mi riporterà da te sarà diverso il mio viso

ma avrà lo stesso sorriso

e a mente ti dirò

lo stesso che ti amo

Dicevi che la guerra è già finita

la guerra forse non c’è proprio mai stata

E tutto quello che mi hai detto scorre immenso

come il sangue che porto dentro

Amore

siamo animali in piena libertà a un palmo dalla felicità

E se un giorno ti ritroverò

e se il mondo mi riporterà da te sarà diverso il mio viso

ma avrà lo stesso sorriso

e a mente ti dirò

lo stesso che ti amo

CHI É MILLE

Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, è una cantautrice nata nella provincia di Roma e milanese d’adozione. Eye-liner, frangetta e gonne a vita alta, le stesse che amava vedere indossate dalla mamma negli anni della sua giovinezza, quando con i suoi lunghi capelli rosso rame cantava Caruso di Lucio Dalla. Considerata da bambina la garibaldina di casa per il suo temperamento (alla spedizione dei Mille deve il suo nome) falsifica la firma del papà per iscriversi allo Zecchino d’Oro, partecipandovi con una canzone scritta da Memo Remigi. Qualche giorno dopo aver discusso la tesi di Laurea nelle aule di Economia de “La Sapienza” di Roma entra a far parte di una compagnia teatrale come attrice. Nello stesso periodo fonda la band Moseek di cui diventa autrice e manager per booking e comunicazione. Conquista il cuore di Skin partecipando con la band all’edizione numero 9 di xFactor; gira l’Italia facendo concerti, fa un minitour in Inghilterra e calca il palco dello Sziget Festival a Budapest. “Animali”, suo singolo d’esordio, è già disponibile sulle piattaforme digitali. Il video ufficiale sarà online su YouTube dal prossimo 9 aprile.