MILANO – Reduce da un Sanremo che l’ha vista protagonista con “Magica Favola” — tra i cinque finalisti in gara e con il brano nella Top 10 della classifica FIMI dei singoli più venduti della settimana — e dopo i sold out dei live première di Roma e Milano, Arisa annuncia le prime date del suo tour estivo, a cui si aggiunge la data zero, in programma il 20 maggio a Civitanova Marche. Il calendario estivo, con 14 date in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, vedrà Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto.

Le prevendite sono disponibili su ticketone.it e nei punti vendita abituali, ad eccezione del concerto di Sampeyre, per cui saranno disponibili da venerdì 20 marzo. Per info: https://www.friendsandpartners.it. Sul palco Arisa porterà alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014 – insieme a Magica Favola e ad altre canzoni inedite che faranno parte del nuovo album “Foto Mosse”, in uscita il 17 aprile, progetto che segna un nuovo capitolo della sua carriera e che verrà presentato dal vivo per la prima volta proprio in questi concerti.

CALENDARIO COMPLETO

ARISA – LIVE PREMIÈRE

20 maggio 2026 – Civitanova Marche (MC), Teatro Rossini (data zero) – NUOVA DATA

22 maggio 2026 – Roma, Teatro Brancaccio – SOLD OUT

29 maggio 2026 – Milano, Teatro Lirico – SOLD OUT

ARISA – SUMMER TOUR – NUOVE DATE

28 giugno 2026 – Piacenza, Palazzo Farnese

4 luglio 2026 – Bard (AO), Forte di Bard

11 luglio 2026 – Cervia (RA), Piazza Garibaldi

15 luglio 2026 – Caserta, Belvedere di San Leucio

19 luglio 2026 – Sampeyre (CN), Suoni dal Monviso

30 luglio 2026 – San Pancrazio Salentino (BR), Forum Eventi

2 agosto 2026 – Zafferana Etnea (CT), Etna in Scena – Anfiteatro Falcone e Borsellino

3 agosto 2026 – Palermo, Dream Pop Fest – Teatro Verdura

7 agosto 2026 – Marina di Pietrasanta (LU), Teatro La Versiliana

8 agosto 2026 – Castiglioncello (LI), Castello Pasquini

21 agosto 2026 – Roccella Jonica (RC), Roccella Summer Festival / Teatro al Castello

29 agosto 2026 – Vicenza, Vicenza in Festival – Piazza dei Signori

4 settembre 2026 – Aquileia (UD), Piazza Patriarcato

6 settembre 2026 – Macerata, Sferisterio

ARISA – LIVE TOUR

25 novembre 2026 – Torino, Teatro Colosseo

28 novembre 2026 – Milano, Teatro Lirico

30 novembre 2026 – Firenze, Teatro Verdi

2 dicembre 2026 – Bari Bitritto, Palatour

4 dicembre 2026 – Napoli, Teatro Augusteo

7 dicembre 2026 – Roma, Teatro Brancaccio

10 dicembre 2026 – Bologna, Europauditorium

12 dicembre 2026 – Legnano (MI), Teatro Galleria

14 dicembre 2026 – Padova, Gran Teatro Geox

16 dicembre 2026 – Brescia, Teatro Clerici