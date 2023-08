ARTango&JazzFestival, il 10 e 19 agosto l’Orchestra tipica del Conservatorio di Cagliari con il bandoneonista Fabio Furia

CAGLIARI – Dopo il grande successo dei primi due appuntamenti, prosegue la rassegna concertistica ARTango&Jazz Festival, organizzata dall’associazione Anton Stadler, sotto la direzione artistica di Fabio Furia, bandoneonista e compositore. Il 10 agosto l’appuntamento è nel suggestivo scenario della Tonnara su Pranu di Portoscuso. A partire dalle ore 22, l’Orchestra tipica di tango del Conservatorio di Musica di Cagliari, con la partecipazione del bandoneonista Fabio Furia, terrà un concerto dal titolo “Melancolico Buenos Aires”.

Il programma della serata prevede l’esecuzione di capolavori del Tango firmati da autori del calibro di Plaza, Ruggero, Piazzolla, de Marco, Ventura, Melo, Mores, Rovira, Balcarce: “il timbro degli archi dell’orchestra classica si unisce a quello dei bandoneones creando un suono unico e di grande impatto emotivo”. L’orchestra replicherà l’esibizione il 19 agosto alle ore 21.30 nell’affascinante scenario del S’Olivariu a Gonnesa e il 26 agosto al Castello Salvaterra di Iglesias (ore 21.30).

Per assistere ai concerti è necessario prenotare sul sito Internet www.associazioneantonstadler.com. L’ingresso ai concerti è gratuito, tranne quello del 26 agosto e 2 settembre. Il costo del biglietto singolo per il concerto del 26 agosto è di 10 euro, mentre il ridotto per i bambini sotto i 10 anni di 5 euro.

Il costo del biglietto singolo per il concerto del 2 settembre è di 18 euro, mentre il ridotto per i bambini sotto i 10 anni di 10 euro. Si tratta di un evento originalissimo e straordinario. Ad Iglesias, presso la Miniera di San Giovanni (Piazzale d’ingresso grotta S. Barbara), alle ore 21.30 andrà in scena il concerto di punta della stagione 2023: “Le otto stagioni. Vivaldi e Piazzolla”. Ad interpretare “Le otto stagioni” saranno due prestigiosi solisti: il bandoneonista Fabio Furia e il violinista Ettore Pellegrino accompagnati dall’Orchestra Anton Stadler, diretta da Maurizio Dones.

ARTango&Jazz festival è realizzato con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna, Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Gonnesa e Portoscuso.