“Aspettando Una grassa domenica” a Roma con l’Associazione ARGOS

Il 7 febbraio parata di stelle contro il bullismo al festival mascherato del divertimento e della risata organizzato da ARGOS

ROMA – Mercoledì 7 febbraio 2024 dalle ore 10.00 scende ancora in campo l’Associazione ARGOS Forze di Polizia, impegnata con i suoi soci volontari in numerose iniziative dal tema sociale e solidale, aggregativo, formativo e informativo.

Al Teatro Marconi in Roma si apre il sipario con un doppio appuntamento che coniuga e miscela il tema carnevalesco con la formazione dei giovani studenti ai temi della legalità e della giustizia: l’Associazione ARGOS Forze di Polizia presenta, nella settimana del Carnevale, il “Festival Mascherato del Divertimento e della Risata” con “A Scuola con Legalità”.

Al Teatro Marconi, con oltre 200 alunni provenienti dall’Istituto Comprensivo Giuseppe Bagnera e dall’Istituto Comprensivo Via Fabiola Scuola Primaria di Franco Cesana, riflettori dell’Associazione ARGOS che attiverà un programma per stimolare giovani studenti alla cultura della legalità e dell’educazione civica, con le dovute attenzioni che bisogna mettere in pratica nella vita quotidiana, avvalendosi di esempi pratici, adoperando un linguaggio semplice e diretto, proprio a misura di bambino. Il percorso formativo sarà arricchito dalla preziosa collaborazioni di qualificati docenti, dalle istituzioni e dai colleghi dei Corpi di Polizia, sempre disponibili alle attività di sostegno promosse dalle associazioni.

Prevista una coreografia a tema “contro bullismo” da parte degli studenti e il canto di un brano musicale degli stessi sempre a tema bullismo.

Inno e brano ufficiale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia ideato e realizzato dal Maestro Danilo Murzilli.

“Abbiamo voluto intensificare da quest’anno, il nostro impegno sul sociale e sulla formazione giovanile – hanno detto Gianluca Guerrisi e Fausto Zilli, rispettivamente Presidente e Vice Presidente dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – dedicando uno spazio più ampio, nelle nostre iniziative, al clima e periodo carnevalesco, aprendo alla settimana del carnevale che per noi prevede due tappe al Teatro Marconi e all’Oasi Park, rispettivamente 7 e 11 febbraio. Nella prima tappa del 7 febbraio daremo qualche anticipazione della tappa conclusiva dell’11 febbraio, della grassa domenica, nostra kermesse storica che quest’anno compie ben tre lustri, ben 15 anni e che dedicheremo allo storico poeta romano, scrittore e giornalista Trilussa, particolarmente noto per le sue composizioni in dialetto romanesco. La particolarità che caratterizza quest’anno è proprio Aspettando Una Grassa Domenica – hanno concluso Guerrisi e Zilli – voluta far coincidere con il 7 febbraio giornata internazionale contro il bullismo e cyberbullismo, la Safer Internet Day (Giornata per una Rete più Sicura), ricorrenza istituita nel 2004 dall’Unione europea che, come facilmente intuibile dal nome, vuole sensibilizzare su un corretto utilizzo della rete, conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere”.

L’iniziativa precede la XV^ edizione di Una Grassa Domenica Festa del Carnevale delle Forze di Polizia, ideata e promossa dal Dipartimento Nazionale Cultura e Attività Sociali dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia che si terrà invece a Roma domenica 11 febbraio 2024 presso l‘Oasi Park, tradizionale location che da anni, per tante edizioni ospita l’Associazione ARGOS Forze di Polizia.

Il programma

saluti istituzionali:

Cav.Dott. Gianluca Guerrisi (Ambasciatore di Pace – Giornalista/Pubblicista – Presidente Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di Polizia – Direttore Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS);

Cav.Uff. Dott. Fausto Zilli (Ambasciatore di Pace – Giornalista/Pubblicista – Vice Presidente Vicario Nazionale dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA – Vice Direttore Osservatorio Sicurezza e Legalità ARGOS)

presenta:

Angelo Molone (showman)

Apertura Spettacolo:

Fanfara della Polizia di Stato

diretta dal Maestro Massimiliano Profili

Dimostrazioni Operative:

Reparto Cinofili della Polizia di Stato con i “cani poliziotto” antidroga e antiesplosivo

interventi:

ARTISTI E OSPITI:

On.le Fabrizio Ghera (Assessore Mobilità, Trasporti, Tutela del Territorio, Demanio e Patrimonio della Regione Lazio)

On.le Mariacristina Masi (Consigliere Assemblea Capitolina – ROMA CAPITALE)

Enzo Paolo Turchi (ballerino e coreografo)

Loredana Cannata (attrice)

Tony Morgan (attore e regista)

Elisa Campitelli (Docente Vocal Coach Accademia New Generation)

Federico Ielapi (attore)

Giorgia Cangeni (attrice – fotomodella – cantante – giudice Zecchino d’Oro)

Angelo Maria Sferrazza (attore e regista che ha intrepretato il cortometraggio di successo Il Giovane Giudice – Rosario Livatino e socio Associazione ARGOS Forze di POLIZIA)

Mago Heldin (Prestigiatore, illusionista e showman)

Dott. Francesco Pastorella (Global Chief Sustainability development, Partenership & External Relations Officer for Rothschild Dinasty – Già Sustainability & Community Relations Director for As Roma)

Dott.ssa Cristina Di Silvio ( Ambasciatore di Pace – Cons. Giur. IST. INT. RELAZIONI DIPLOMATICHE COMM. PER I DIRITTI DELL’UOMO – Dip. Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite – UNITED STATES FOREIGN TRADE INSTITUTE Director of International Relations for the European Community)

Riccardo Antonelli (cantante – interprete di canzoni romane)

Maestro Danilo Murzilli (compositore dei brani Il Carnevale di ARGOS e Inno dell’Associazione ARGOG Forze di POLIZIA)

Chiara Carmosini “Fosca” (cantante)

Walter LUTRI (cantante – interprete di canzoni romane)

DOCENTI:

Dott. Andrea Fellegara (Senior Manager Cybersecurity presso Wind Tre – Presidente dell’Associazione Pontieri del Dialogo)

Prof. Maurizio Lozzi (Sociologo – Fondatore Osservatorio Nazionale sulla violenza scolastica)

Prof. Ing. Fabio Bernardini (docente presso Università E-CAMPUS)

inno e brani istituzionali ARGOS:

Danilo Murzilli (docente – musicista e fisarmonicista)

con le vere maschere di:

PULCINELLA

ARLECCHINO

BATMAN

SPIDERMAN

DRACULA

con il contributo video di:

Corrado Oddi (attore e regista)

Daniela Fazzolari (attrice)

Maria Flora Giammarioli (Presidente Ente Carnevalesca di Fano)

Servizio Fotografico Evento coordinato ARGOS

Riprese Video: TELEROMA 2 TV

con il patrocinio di:

USFTI – United States Foreign Trade Institute

Conscom – Università Popolare per le Scienze Sociali e della Comunicazione

Titanium Academy – Polo Universitario Convenzionato

Thomas More University – Centro Studi

Radio Partner: ELLERADIO

TV Partner: TELEROMA 2 TV

Giornale Partner: ATLASORBIS

Supporto Comitato ARGOS Evento: Francesco LENTI – Andrea CANNISTRACI

premiazioni:

Salotto delle premiazioni a cura del Dipartimento Nazionale Riconoscimenti e Attività Premiali dell’Associazione ARGOS Forze di POLIZIA

special thanks:

Un ringraziamento particolare per la disponibilità e collaborazione a Felice Della Corte (attore e regista teatrale) – Direttore del Teatro Marconi e del Teatro Nino Manfredi

Un ringraziamento particolare per la collaborazione:

Ufficio Relazioni Esterne e Cerimoniale della Polizia di Stato

Alla Questura di Roma

Fanfara della Polizia di Stato

Reparto Cinofili della Polizia di Stato – ROMA

ACCADEMIA NEW GENERATION di Elisa Campitelli

TECNO LAB ENERGY

RISTORANTE PIZZERIA “LO ZIO FRANKIE”

OASI PARK

MUSEO DELLE CERE – ROMA

PRINK VIA PACINOTTI – ROMA

Informazioni utili

Ingresso ore 09.30

Inizio Spettacolo ore 10.00

Ingresso gratuito con invito (per accrediti: segreteriageneraleromargos@gmail.com)

Teatro Marconi Viale Guglielmo Marconi, 698/E

Bus: 170 766 775 781 · Treno: FL1 FL3 · Metro: B (250 mt da Fermata MARCONI)