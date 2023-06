Bassetti: “Gli effetti avversi dei vaccini non possono manifestarsi molto tempo dopo la somministrazione”

GENOVA – “Il popolo no vax dice, manipola e predica che gli effetti avversi dei vaccini possono manifestarsi anche molto tempo dopo la somministrazione. Balle! Sono sono balle inventate da loro! Il tempo di permanenza dell’mRNA nell’organismo è di poche ore, così come vengono denaturate rapidamente le copie di Spike prodotte a partire dall’mRNA. Entro 1 giorno dalla somministrazione, nel nostro corpo non c’è più nulla del vaccino. Non esistono poi casi di vaccini che abbiano avuto effetti avversi comparsi oltre le 4-6 settimane. Scegliete voi se credere all’ignoranza e alla violenza no vax oppure all’evidenza della scienza. Oscurantismo vs illuminismo”.

E’ quanto afferma su Twitter l’infettivologo Matteo Bassetti (foto).