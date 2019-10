Benessere dei capelli, un nuovo trattamento anticaduta

Dal titolo ProBiotic Haircare Innovation arriva da Rougj il rivoluzionario trattamento anticaduta a base di probiotici. Scopriamone di più

L’azienda ROUGJ, che opera da anni con successo nell’ambito della cosmesi haut de gamme distribuita in farmacia, presenta oggi una nuova linea innovativa dedicata alla cura dei capelli: ProBiotic Haircare Innovation, un rivoluzionario trattamento anticaduta a base di probiotici.

Il probiotico è un supplemento dietetico a base di microbi vivi – i cosiddetti “fermenti lattici” – che, se assunto nella quantità adeguata, ha un effetto benefico sull’organismo poiché riequilibra la flora batterica intestinale. Quest’ultima può venire alterata da vari fattori, come una dieta sregolata, un eccesso di zuccheri o di proteine animali, o ancora una scarsa assunzione di fibre alimentari. Un’alterazione della flora batterica ha ripercussioni su tutto l’organismo, poiché il microbioma intestinale influenza le funzioni metaboliche, immunitarie ed infiammatorie dell’organismo. Tra i diversi strumenti nutrizionali a disposizione per agire sulla composizione e l’efficacia del microbioma intestinale vi sono: cambiamenti nei regimi alimentari e trattamenti a base di probiotici e prebiotici.

I probiotici alla base della nuova linea di Rougj ProBiotic Haircare Innovation servono nello specifico a riequilibrare l’ecosistema batterico della pelle e del cuoio capelluto, fondamentale per il mantenimento di una cute sana e forte. Se si verifica uno squilibrio nell’ecosistema batterico, la cute può risultare danneggiata o malata. Per prevenire e combattere tutti i disagi che ne possono conseguire, ROUGJ ha studiato e formulato la linea di prodotti ProBiotic Haircare Innovation con tecnologia brevettata di microincapsulazione.

I fermenti microincapsulati risultano essere cinque volte più attivi – e di conseguenza più efficaci – rispetto a quelli non microincapsulati poiché non risentono del passaggio gastro-duodenale (mentre di solito solo il 20% dei fermenti non microincapsulati sopravvivono agli acidi gastrici). Inoltre l’utilizzo di questa tecnologia garantisce una maggiore shelf life del prodotto.

Questo trattamento – pensato per un consumatore che desidera prendersi cura di sé dall’esterno ma anche e soprattutto dall’interno – consente di proteggere le cellule dei capelli dallo stress ossidativo e, grazie all’uso dei probiotici, permette un intervento naturale, sano ed efficace, che assicura il 47,27% in meno di capelli persi già dopo il primo mese, e fino al 68,15% in meno dopo 60 giorni.

Fanno parte della linea gli integratori orosolubili a base di probiotici microincapsulati, lo spray rinvigorente e protettivo, il detergente universale ideale per rinforzare la fibra del capello. Inoltre la linea ProBiotic prevede tre trattamenti urto in fiale, per contrastare la caduta e l’assottigliamento dei capelli, per curare fenomeni di forfora secca o grassa, e per trattare la cute con problemi di sebo. Per completare i trattamenti urto, l’offerta di ROUGJ comprende anche tre shampoo: anti-caduta, anti-forfora e sebo-regolatore.

Con un’esperienza di oltre 30 anni nel mondo farmaceutico, ROUGJ si conferma un brand leader nei cosmetici all’avanguardia e hi-tech, estremamente performanti e di altissima qualità. Oggi l’offerta dell’azienda di prodotti funzionali, di derivazione naturale e non testati sugli animali, si arricchisce di questa rivoluzionaria linea di referenze specifiche per il benessere dei capelli e del cuoio capelluto.