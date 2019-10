Benji & Fede, esce il nuovo album “Good vibes”

MILANO – Esce venerdì 18 ottobre, “Good Vibes”, il nuovo album di Benji & Fede. “Good vibes” è il quarto album in studio del duo più popolare d’Italia e arriva dopo i fortunati “20:05”, “0+” e “Siamo solo noise” che hanno raggiunto la vetta della classifica di vendita e sono entrati per 3 anni di seguito nella top 10 della classifica annuale degli album più venduti.

‘Good Vibes’ è la nostra guida in 12 punti/brani per aumentare le vibrazioni positive perché questo lo è stato per noi per più di un motivo.

Prima di tutto perché è stato stupendo scrivere questo disco insieme a un gruppo di amici, riscoprendo insieme il vero piacere di fare musica in primis per amore e passione, e non solo per lavoro. Perché trovarci in studio e condividere musica e passione ci ha fatto bene e ci ha permesso di mettere in musica i nostri pensieri.

La Vibrazione è come un segnale radio continuamente funzionante e influisce in ciò che sei in ogni momento. Potrà attrarre o respingere persone, eventi ed esperienze che a loro volta coinvolgeranno altre cose e questo è l’obbiettivo delle canzoni che sono nate dopo le tante esperienze di questi anni.

‘Good vibes’ è un’attitudine sia verso le nostre canzoni perché rappresenta meglio il mood e la sonorità del nostro nuovo progetto discografico, sia uno stato d’animo di positività che vogliamo trasmettere.

Tra le 12 canzoni che compongono “Good Vibes”, sono presenti “Dove e Quando”, la hitaln.1 di tutte le classifiche dell’estate 2019 raggiungendo la certificazione TRIPLO DISCO DI PLATINO, e il nuovo singolo “SALE” feat. Shari.

Di seguito la track list con le collaborazioni presenti: Nek, Rocco Hunt, Tormento e Shari.

GOOD VIBES

SOLO CON TE

SAFARI feat.NEK

TATUAGGI

SALE feat. Shari

QUANDO SEI CON ME

L’ULTIMO GIN TONIC feat. Rocco Hunt

DOVE E QUANDO

MI PIACE

MAGNIFICO DIFETTO

TRA LO STOMACO E LO STERNO feat. Tormento

OGNI VOLTA

Benji & Fede incontreranno i fan per firmare le copie del nuovo album negli store delle principali città italiane. Di seguito gli appuntamenti:

18/10 TORINO – Mediaworld c/o CC 8 Gallery – Lingotto – ore 18:00

19/10 MILANO – Mondadori Megastore Piazza Duomo – ore 15:00

20/10 MODENA – Mondadori Bookstore c/o Cinema Victoria – ore 12:00

21/10 MESTRE – Mondadori c/o CC Nave de Vero – ore 15:30

22/10 PERUGIA – Mediaworld c/o CC Collestrada – ore 16:00

23/10 ROMA – Dicosteca Laziale – ore 15:30

24/10 MARCIANISE (CE) – Mondadori c/o cc Campania ore 15:30

25/10 LAMEZIA TERME – Euronics c/o cc Due Mari ore 15:30

26/10 BARI – Feltrinelli Via Melo, 119 – ore 14:00

27/10 CATANIA – Feltrinelli Via Etnea 283/285 – ore 15:30

28/10 PALERMO – Mondadori Bookstore c/o CC Forum – ore 15:00

29/10 NAPOLI – Feltrinelli Stazione – ore 15:30

30/10 FIRENZE (Campi di Bisenzio) – Mediaworld c/o CC I Gigli – ore 17:00

31/10 STEZZANO (BG) – Mediaworld c/o CC Le Due Torri – ore 16:00