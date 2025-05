Blanco, successo per il singolo “Piangere a 90”

MILANO – A distanza di 7 giorni dalla sua release “Piangere a 90” è #1 in classifica FIMI/GfK, singolo più venduto della settimana. Un ritorno sensazionale quello di Blanco che con questo brano – pubblicato venerdì 9 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per EMI Records Italy (Universal Music Italy) – aveva già totalizzato, nelle prime 24 ore di uscita, oltre 1 milione di stream tra Spotify, Apple Music e Amazon Music, piazzandosi immediatamente in vetta alle classifiche.

A completare la visione di “Piangere a 90” è disponibile su YouTube il videoclip ufficiale realizzato dal collettivo Broga’s, una vera e propria lente d’ingrandimento sull’emotività di questo brano. BLANCO si ripresenta al pubblico riflessivo e tormentato, dall’alto del delicato piedistallo che lo regge, e ripensa al sé stesso – Riccardo – di tanti anni fa, col desiderio di rivivere quella spensieratezza. La reference è quella dell’angelo Damiel ne “Il cielo sopra Berlino”, capolavoro di Wim Wenders datato 1987, in un limbo tra mondo fisico e mondo spirituale.

“Piangere a 90” – scritta da Blanco e Tananai e prodotta da Michelangelo – è così il racconto di un cortocircuito emotivo, l’unione brutale tra corpo e fragilità. Titolo e canzone si muovono sul confine tra piacere e malinconia, tra sensualità e vulnerabilità, dove anche nel gesto più crudo può scivolare una lacrima vera.