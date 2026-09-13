BYD Music Awards 2026: l’Arena di Verona celebra 20 anni di musica italiana

VERONA – Tutto pronto per i BYD Music Awards 2026: l’attesa per la grande festa della musica italiana è quasi finita e tra pochi giorni si accenderanno i riflettori sullo straordinario scenario dell’Arena di Verona, che ospiterà un’edizione speciale. Quest’anno, infatti, si festeggiano vent’anni di storia della manifestazione e di musica italiana. Saranno due serate imperdibili, nel luogo in cui la musica incontra la storia e il talento si trasforma in spettacolo, con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada, insieme per la quindicesima volta sul palco di un’Arena sold out da mesi.

Venerdì 18 e sabato 19 settembre, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la manifestazione che, sin dal 2007, celebra i protagonisti della musica del nostro Paese e che, a oggi, ha accolto oltre 600 artisti e consegnato più di 1.000 premi. Un format unico che premia risultati concreti, assegnando riconoscimenti sulla base delle certificazioni FIMI/NIQ e SIAE, riferimento del successo nel mercato musicale. In questi vent’anni, l’evento ha accompagnato l’evoluzione dell’industria musicale, ampliando progressivamente le diverse categorie e valorizzando, oltre alla discografia, anche il mondo dei live e i riconoscimenti alla carriera. Grazie a un cast straordinario, capace di unire generazioni e generi, tradizione e nuove tendenze, questa ventesima edizione si preannuncia memorabile: un vero mosaico di emozioni e sorprese, tra premi, celebrazioni e performance uniche. Il pubblico potrà rivivere i successi che hanno fatto da colonna sonora all’anno appena trascorso.

Sul palco saliranno Achille Lauro, Alfa, Anna, Annalisa, Biagio Antonacci, Clara, Coez, Delia, Ditonellapiaga, Elisa, Emis Killa, Emma, Enrico Brignano, Fred De Palma, Fulminacci, Geolier, Gigi D’Alessio, Giorgia, Giorgio Panariello, Il Volo, Irama, Juli, Kid Yugi, Levante, Luchè, Madame, Marco Mengoni, Max Pezzali, Modà, Nayt, Negramaro, Notre Dame de Paris, Olly, Paky, Pooh, Riccardo Cocciante, Sal Da Vinci, Samurai Jay, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tedua, The Kolors, Tommaso Paradiso e Tonypitony. Protagoniste saranno le hit più amate e le tournée di maggior successo dell’ultimo anno, riconoscimenti di un percorso artistico che ha conquistato il pubblico. Nel corso delle due serate saranno premiati gli album che hanno raggiunto le certificazioni FIMI/NIQ Oro, Platino e Multiplatino e i singoli Platino e Multiplatino usciti tra settembre 2025 e settembre 2026. Spazio anche ai riconoscimenti dedicati ai grandi live: eventi e tour che hanno superato le 100mila presenze per il riconoscimento Oro, le 200mila per il Platino e le 300mila per il Diamante, certificate da SIAE. Non mancheranno, come da tradizione, importanti Premi Speciali dedicati ai protagonisti che hanno lasciato un segno indelebile nella musica italiana.

Due serate imperdibili, destinate a incantare milioni di spettatori, in cui la musica diventa racconto e celebrazione di un Paese intero. BYD affianca la ventesima edizione della manifestazione in qualità di naming partner, dando vita ai BYD Music Awards. La partnership interpreta il valore di “Build Your Dreams”, celebrando gli artisti che hanno trasformato talento, passione e determinazione in successi capaci di coinvolgere milioni di persone. Il marchio accompagnerà le due serate all’Arena di Verona con una flotta dedicata agli ospiti. I BYD Music Awards sono prodotti da FriendsTv per Rai – Direzione Intrattenimento Prime Time.