Castelli: “Necessario grande sforzo economico, penseremo noi alla risorse”

ROMA – “Sembra passato un secolo e invece sono solo 15 giorni. In un’intervista al Messaggero del 5 marzo affermavo con chiarezza che andavano messe in campo misure straordinarie per far fronte a questa epidemia che rischia di provocare gravissimi danni economici. Misure che l’Italia e l’Europa devono adottare all’interno di una stessa cornice, perché questa è una guerra che dobbiamo vincere tutti assieme. Tra queste c’era la proposta di sospendere il Patto di stabilità.

Ci hanno messo qualche giorno, ma finalmente l’Europa lo ha compreso e la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen ha confermato che il patto di stabilità verrà sospeso.

Molti in queste ore mi stanno scrivendo la rabbia che hanno dentro, perché i 25 miliardi non bastano a far vivere in serenità tutti gli italiani, e noi abbiamo provato a fare il possibile per questo primo step. Scusateci se ci siamo dovuti fermare a quota 25.

Ma oggi lo scenario cambia e questa sospensione di una regola assurda, cappio al collo per tutti noi, ci permette di pensare di nuovo a sostenere la sanità, le imprese, le famiglie. Dobbiamo affrontare questa situazione guardando al domani, perché se oggi ci fermiamo domani dobbiamo essere in grado di ripartire velocemente. Lo ha detto benissimo, anche oggi, il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Con loro stiamo lavorando ad un grande piano per l’internazionalizzazione e la promozione Made in Italy.

Ci sarà bisogno di un grande sforzo economico, di tante risorse. A quelle, ve lo assicuro, ci penseremo noi. Stiamo già lavorando, in raccordo con il Parlamento, maggioranza e opposizione, al prossimo Decreto in cui prevederemo, sulla base del calo dei fatturati, un ristoro per le imprese.

Abbiamo bisogno di un grande piano straordinario che deve mettere in campo tutte le nostre energie e la nostra creatività. In questo periodo in cui tutti dobbiamo restare a casa, per contenere il virus, lavoriamo su questo. Siamo un Paese meraviglioso. Ripartiamo da qui”.

Lo scrive su Facebook il Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli.