Uscito da poche ore il nuovo singolo del comico e musicista pugliese Luca Medici. Il brano, già seguitissimo, è una divertente parodia delle relazioni vissute dalla quarantena

Alla comicità schietta e genuina di Luca Medici, in arte Checco Zalone, siamo ormai abituati da tempo. Comico, attore, regista e musicista, Zalone vanta da anni una carriera variegata ed apprezzata. Dopo l’ultimo grande successo che ha rappresentato, per il cinema italiano, il film Tolo Tolo – record di incassi con quasi 8,6 milioni di euro – l’autore di Immigrato ha voluto pubblicare un nuovo singolo per sdrammatizzare i disagi di quanti non possono frequentare il proprio partner a causa della pandemia.



Una prospettiva che, di per sé, sembra angosciante; ma non se vissuta col sorriso sulle labbra: ed è proprio in questo che l’artista pugliese è specializzato. Immunità di gregge promette di diventare un inno per questa quarantena che, si spera, non duri ancora troppo. La comicità di Zalone – che nel videoclip è affiancato dalla simpaticissima Virginia Raffaele – è sagace, ironica e, al tempo stesso, mai volgare: una formula che lo ha ricompensato nel tempo.

Di seguito il testo della canzone.

TESTO DI L’IMMUNITÀ DI GREGGE – CHECCO ZALONE

Ricordo le tue ultime parole

aspetta che sboccino le viole

febbraio è troppo triste e fuori piove

te la darò di marzo il giorno 9

Balordo fu quel giorno buio e tetro

che il Presidente disse: “almeno un metro”

da allora aspetto invano in questa stanza

due cose stringo in mano, una è la speranza

Arriverà

l’immunità di gregge

sui monti e sulle spiagge

la pecora più bella sarai tu

amore mio

vedrai, tutto andrà bene

e l’ultimo tampone

sarò io per te

La quarantena, sai, è come il Veneto

spegne i focolai piccoli ma più accenderne di grandi

come quello che arde nel mio cuore

lui non resta a casa, il mio cuore va per le strade

scavalca muri, varca portoni

perché anche un cuore si rompe i co******

Arriverà

l’immunità di gregge

sui monti e sulle spiagge

la pecora più bella sarai tu

amore mio

tu dimmi solo dove

ti porto un 19

che Covid non è

Irina è la tua giornata fortunata

sai cos’è un toyboy?