Primo posto per Faouzia con “Unethical”, seguito da Lisa con “Dream” al secondo posto e Ed Sheeran con “A Little More” al terzo posto sul podio della Top 20 di agosto

Faouzia conquista la vetta della Top 20 di agosto con “Unethical”, un brano intenso che esplora il dolore di una relazione tossica e la lotta per liberarsene. Al secondo posto Lisa con “Dream”, una ballata malinconica che trova rifugio nei sogni dopo una rottura. Terzo gradino del podio per Ed Sheeran con “A Little More”, brano rabbioso e ironico che segna il ritorno di Rupert Grint nel videoclip. Seguono Halsey con “Gasoline”, potente riflessione sulla malattia mentale, e Chris Brown con “Holy Blindfold”, metafora di un amore che salva. Laufey e Doja Cat completano la top 7 con due brani eleganti e vulnerabili.

PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaEerkqMoO3in0VWutgc_WJG&si=iOCYzq5sDoVTmPbe

Faouzia, si guadagna un meritato primo posto con il brano “Unethical”. il significato di “Unethical” è legato a una relazione tossica e al dolore emotivo che ne deriva. La canzone descrive la sofferenza provata da chi, pur venendo ferito, continua a lottare per tenere vicina la persona amata. L’artista si sente in un circolo vizioso in cui il partner mostra affetto e poi, un attimo dopo, indifferenza o crudeltà (“un secondo mi odi allora è falso allarme”). Il partner è descritto come qualcuno che trae vantaggio da questa situazione, quasi godendo del dolore dell’altra persona. La domanda “non è un po’ non etico?” è il momento di massima frustrazione e consapevolezza. Il narratore si interroga sull’assenza di morale del partner, che continua a ferirlo senza mostrare alcun rimorso “ma non ti dispiace mai, vero?”. In sintesi, “Unethical” è una riflessione intensa e dolorosa sul sacrificio emotivo in una relazione non equa, dove un partner infligge un danno senza rimorsi, e l’altro lotta disperatamente per una connessione che lo sta distruggendo, arrivando infine a chiedere la libertà.

Secondo posto per Lisa con “Dream” tratta dal disco di inediti di Lisa, Alter Ego (disponibile già dal 28 febbraio 2025) ed è un brano che parla di nostalgia e rimpianto dopo una rottura. La protagonista si chiede cosa provi l’ex partner, riflettendo: “I’ve been thinking that I got no idea what you’re thinking”. Si interroga se sia felice o triste e se la odi per “quella notte a Tokyo”, un evento che ha messo fine alla loro storia. Nonostante la speranza in un finale aperto (“I kinda hoped that it’d be open-ended”), lui non è mai tornato sui suoi passi (“but you never looked back”). Lei ora accetta che è quasi impossibile recuperare ciò che si è perso. Tuttavia, trova consolazione nei sogni: “But I know a place where we can be us, I know it ain’t real, but it’s real enough”. Qui, nei suoi sogni, può rivivere i momenti felici, come se fosse ancora il 2019. Il brano è “agrodolce” (“It’s bittersweet”) perché la protagonista sa che è improbabile un ritorno, ma si aggrappa al conforto del sogno: “At least a girl can dream”. Nel finale, tenta di mantenere un ultimo legame, chiedendo se possano almeno restare amici: “Can we be friends at least?”. In sintesi, la canzone è una riflessione malinconica sulla difficoltà di superare il passato, sul peso del rimpianto e sul trovare un rifugio nei sogni per colmare un vuoto emotivo.

Terzo posto per Ed Sheeran con “A Little More” disponibile dall’8 agosto, che segue i brani “Azizam“, “Old phone” e “Sapphire“. La canzone anticipa il nuovo album dell’artista, “Play“, in uscita il 12 settembre. Sheeran stesso crede che “A Little More” diventerà la preferita di molti nel nuovo disco. Il video del brano vede il ritorno di Rupert Grint, l’attore di Harry Potter che aveva già collaborato con Sheeran 14 anni fa nel video di “Lego House“. In quella clip Grint interpretava uno stalker, un ruolo che sembra riprendere anche qui, creando un forte legame con il passato. Ed Sheeran ha definito il video “assolutamente folle per una canzone molto allegra, divertente, ma arrabbiata”. Il videoclip mostra Grint uscire di prigione dopo 14 anni, mentre rivive i suoi crimini passati, con immagini riprese da “Lego House” che lo ritraggono mentre si intrufola in un concerto e vince un Grammy. Il testo della canzone rivela un lato inedito di Sheeran: lontano dalle classiche canzoni d’amore, è un brano “d’odio” – che si lega alla storia del videoclip – che include una sezione rap e un linguaggio esplicito, inusuale per il cantante.

Quarto posto per Halsey con “Gasoline“, un brano che esplora la sua lotta con la mania e la malattia mentale. La canzone descrive la sensazione di essere “fuori di testa” a causa di un “difetto” genetico, affrontando temi come l’autodistruzione, la negazione e le allucinazioni. Halsey critica la pressione di essere un personaggio pubblico, dove viene costantemente giudicata e disumanizzata. L’artista illustra i comportamenti legati alla mania, come le spese folli, attribuendoli alla sua condizione. Il brano evidenzia il giudizio altrui sul suo comportamento e sul fatto che la sua “faccia bella” sia sprecata a causa della malattia. La frase “They call me a machine” (“Mi chiamano una macchina”) riflette questa disumanizzazione. Halsey afferma che la sua malattia mentale è un “difetto nel suo codice”, suggerendo che sia una parte intrinseca di sé. L’artista conclude notando che non ha bisogno di droghe per sentirsi “sballata”, poiché il suo stesso cervello le dà questa sensazione.

Quinto posto per Chris Brown con “Holy Blindfold”. L’artista usa metafore per raccontare la profonda connessione e i sentimenti intensi verso una persona che offre pace e conforto in un mondo turbolento. Il testo esplora la ricerca di stabilità, il rifugio nell’altro e un senso di euforia, suggerendo che l’amore è una via di fuga. Tra i temi principali, c’è la ricerca di stabilità: Brown si sente perso, ma ritrova la pace accanto alla persona amata. Amore e connessione sono centrali: “le tue braccia mi offrono riparo”, portando serenità all’anima. Un’ulteriore tematica è l’euforia: l’intimità genera una sensazione di evasione e un tocco che fa “fluttuare”, mentre l’esperienza sessuale è paragonata alla pioggia nel deserto. Il brano impiega metafore evocative come “sky fall” per descrivere i sentimenti e “lens is a rose” per indicare un’attenzione amorevole. In conclusione, la canzone celebra un amore trasformativo e un legame che conduce a pace, gioia e trascendenza.

Sesto posto per Laufey con “Snow White”. Con questo brano, Laufey dimostra la sua abilità nel fondere tradizione e modernità, creando un brano dal sapore atemporale. La sua voce vellutata, ispirata al jazz degli anni ’50, si unisce a una sensibilità contemporanea. Il titolo evoca la fiaba di Biancaneve non letteralmente, ma come metafora di innocenza, vulnerabilità e ricerca del proprio posto nel mondo. La canzone narra la difficoltà di crescere senza perdere la propria sensibilità, suggerendo che rimanere innocenti in un mondo complesso può essere sia un dono che un peso. Il testo è un susseguirsi di immagini poetiche che riflettono la fragilità dei sentimenti della protagonista, sospesa tra passato e futuro. Dal punto di vista musicale, “Snow White” ha un arrangiamento minimalista che mette in risalto l’intensità emotiva del testo. La melodia, delicata e struggente, crea un’atmosfera sospesa. La forza della canzone risiede proprio in questa unione di semplicità e profondità. Laufey riesce a far dialogare passato e presente: le influenze jazz convivono con uno stile di scrittura moderno, unendo epoche diverse. “Snow White” è un manifesto del suo stile: elegante, intimo e contemporaneo. È un inno a non rinnegare la propria vulnerabilità e a trasformare la sensibilità in forza. Il brano conferma Laufey come una delle voci più promettenti sulla scena internazionale, capace di offrire melodie memorabili e riflessioni profonde.

Settimo posto per Doja Cat con “Jealous Type”, seconda traccia del suo nuovo album Vie (pubblicato il 21 agosto 2025). Nel brano, la rapper californiana Doja Cat esplora le complessità dell’amore. Prodotto da Jack Antonoff e Y2K, il brano è uno dei momenti più vulnerabili e introspettivi della sua discografia. Doja Cat lo ha definito una delle sue canzoni preferite dell’album, una “confessione brutalmente onesta” sulle dinamiche tossiche delle relazioni. Il pezzo era stato anticipato con un post su X e uno snippet su Instagram Live. La produzione sofisticata, arricchita da sassofono, sintetizzatori e chitarre, fonde pop contemporaneo e R&B introspettivo, creando lo sfondo perfetto per un’analisi psicologica della gelosia. Il ritornello si apre con un’ammissione diretta: Doja Cat si sente divisa tra due strade, non sapendo quale la condurrà “all’inferno o al paradiso”. Questa metafora del bivio rappresenta la scelta tra lasciarsi andare alla gelosia (che distrugge la relazione) o mantenere il controllo emotivo (che potrebbe salvarla). La domanda centrale del brano mostra come l’intensità emotiva possa trasformarsi in dannazione o beatitudine a seconda di come viene gestita. La dichiarazione finale, l’ammissione di essere “the jealous type”, segna il culmine della vulnerabilità. Doja Cat riconosce la sua natura gelosa, ma al tempo stesso dichiara di non poterla cambiare, un’ammissione di impotenza di fronte ai propri demoni interiori.

Ottavo posto per Maroon 5 ft. Lil Wayne con “Love is Like”, title track del nuovo album omonimo dei Maroon 5 e uno dei brani più interessanti del progetto. La canzone, che vanta la collaborazione con appunto Lil Wayne, spicca per la sua fusione di generi e per un testo che esplora le sfaccettature complesse e contraddittorie dell’amore. Questo pezzo unisce il sound pop-rock della band con il flow distintivo di Lil Wayne, creando una traccia dinamica e ricca di sfumature. Il brano paragona l’amore a concetti diversi e a volte opposti, riflettendo la sua capacità di essere fonte sia di gioia che di dolore, sia di stabilità che di incertezza. Il testo è ricco di acute osservazioni sulle relazioni, con versi che spaziano dalla passione alla frustrazione. La voce camaleontica di Adam Levine si adatta perfettamente alle atmosfere del brano, mentre la strofa di Lil Wayne aggiunge una prospettiva unica. La collaborazione tra i due artisti non è una semplice scelta di marketing, ma una vera fusione che arricchisce il messaggio della canzone. L’inclusione del brano come title track indica il suo ruolo centrale nel definire i temi e l’identità sonora dell’album, che si presenta come un’esplorazione delle varie manifestazioni dell’amore. “Love Is Like” si conferma un brano che non teme di esplorare le complessità emotive, rafforzando l’idea che l’amore, in ogni sua forma, è una forza in continua evoluzione, e consolidando la posizione dei Maroon 5 come una delle band più versatili della musica contemporanea.

Nono posto per Khalid con “In plain sight”. Questo nuovo singolo, che segna l’inizio di un capitolo artistico basato sull’emancipazione personale e l’onestà emotiva. Il brano, accompagnato da un vivace video diretto da 91 Rules, è il primo assaggio ufficiale del suo prossimo album, After the Sun Goes Down, in uscita il 10 ottobre. Disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming, “in plain sight” introduce una nuova sonorità per l’artista. Costruito su un ritornello orecchiabile e una strumentazione stratificata, il pezzo unisce testi introspettivi a una produzione fresca e moderna. La canzone esprime un senso di liberazione dalle ombre, una vera e propria ricerca di chiarezza. Il video musicale rafforza questo tema con una narrazione simbolica e immagini visivamente sorprendenti. Attraverso paesaggi urbani e intermezzi surreali, il filmato esplora con sicurezza la trasformazione di Khalid. Non è solo un ritorno, ma una vera e propria reintroduzione. “In plain sight” è più di un semplice brano: è una dichiarazione d’intenti. Con una visione creativa ben definita e la volontà di mostrarsi vulnerabile, Khalid è pronto a esplorare nuovi territori emotivi e musicali con il suo nuovo album.

Decimo posto per Rob Thomas con “Hard to Be Happy”. Rob Thomas è un cantautore, musicista e produttore statunitense, noto per essere il frontman dei Matchbox Twenty. La sua carriera è stata caratterizzata da un grande successo, anche da solista, e da diverse vittorie ai Grammy Awards, in particolare per la hit mondiale del 1999 “Smooth” con Carlos Santana. Thomas è famoso per i suoi testi introspettivi che affrontano spesso le sfide personali, rendendo brani come “Hard to be Happy” particolarmente significativi. Il testo di “Hard to be Happy” è una riflessione onesta e profonda sulla malinconia e sulla depressione, in particolare su come si manifestano anche quando la vita sembra perfetta. Il significato principale della canzone è la contraddizione tra l’apparenza e la realtà interiore. Il narratore descrive un’atmosfera serena e un ambiente idilliaco (“È una bella giornata”), ma confessa di sentirsi “giù, giù, giù”. Questa sensazione crea un senso di isolamento, come se la sua tristezza fosse un peso invisibile che lo separa dal resto del mondo. Il brano esprime la difficoltà di spiegare questa malinconia inspiegabile, chiedendosi “Perché alcuni giorni mi prendono?”. Questa canzone, in sostanza è una dichiarazione di resilienza: sa che questa sensazione è temporanea e che ne uscirà, ma ha bisogno di tempo per elaborarla da solo.

Jeon Somi torna con forza nella scena K-pop con “Closer”, title track del suo secondo EP Chaotic & Confused. Il brano, costruito su sonorità stutter house e campioni da “Beautiful Girls” di Sean Kingston, mescola energia pulsante e sofisticazione visiva. Il videoclip, uscito l’11 agosto 2025, è un’esplosione di stile: coreografie magnetiche, scenografie cinematografiche e una Somi più matura e consapevole. “Closer” racconta il desiderio di avvicinarsi a qualcuno che sembra sfuggire, in un gioco di tensione emotiva e seduzione. L’artista firma anche parte della produzione, confermando il suo ruolo creativo nel progetto.

“Drum Show” è il nuovo singolo dei Twenty One Pilots, terza traccia dell’album Breach in uscita il 12 settembre 2025. Il brano è un’esplosione di energia e introspezione, con Tyler Joseph e Josh Dun che raccontano il bisogno di sentirsi vivi attraverso il ritmo, la velocità e il caos emotivo. Il protagonista guida “veloce per sentirlo” e “lento se la canzone non è finita”, in una fuga continua dalla routine e dal dolore.

“Lalala” di Grupo Frontera è una ballata malinconica e potente che racconta il dolore di un amore finito, ma mai dimenticato. Il protagonista si rifugia nei luoghi condivisi con l’ex, cercando conforto tra i ricordi e le abitudini che un tempo li univano. Il ritornello, con il suo “LALALALALA LARALALALALALA”, diventa un mantra emotivo, un grido di nostalgia e frustrazione.

“First place” è il nuovo singolo di Justin Bieber tratto dall’album SWAG, uscito a luglio 2025. Il brano è una celebrazione dell’amore come traguardo, ma anche una riflessione sulle sue contraddizioni: si passa da momenti di euforia (“It’s a celebration like it’s your birthday”) a una tensione emotiva che riporta sempre al punto di partenza (“We go ’round and right back where we been”). Bieber canta di una relazione che lo consuma e lo esalta, dove l’altra persona è sempre “in first place”, anche quando tutto sembra crollare.

Ciara torna in grande stile con “Dance With Me” ft. Tyga, una traccia esplosiva tratta dal suo album CiCi (2025) che fonde sensualità, energia e stile urbano. Il brano è un invito diretto al movimento, alla connessione fisica e alla complicità emotiva, con Ciara che canta “Come dance with me, love / Stick to my body like a tat”, mentre Tyga risponde con barre fluide e provocatorie, celebrando la chimica tra i due protagonisti.

Demi Lovato torna con forza e vulnerabilità nel singolo “Fast”, pubblicato il 1° agosto 2025, segnando una svolta elettro-pop nella sua carriera. Il brano è un inno all’urgenza emotiva: desiderio, impulsività e bisogno di connessione si fondono in una corsa interiore che non conosce limiti. Lovato canta “I wanna go fast, I wanna go hard”, esprimendo il bisogno di vivere ogni emozione intensamente, anche se solo per una notte.

Eminem riemerge con forza e sarcasmo nel brano “Everybody’s Looking At Me”, pubblicato il 26 agosto 2025 come parte della colonna sonora ufficiale del documentario STANS. Prodotto da Dr. Dre, il pezzo è un ritorno al suo stile più provocatorio e teatrale, con riferimenti alla cultura pop, alla fama e alla costante pressione mediatica.

Il brano si apre con un loop ossessivo: “Everybody’s looking at me”, che diventa il mantra di un artista sotto i riflettori, tra paparazzi, premi, scandali e aspettative. Eminem alterna versi ironici e aggressivi, citando Britney, P!nk, Marilyn Manson e i VMA, in un flusso che mescola autoironia e critica sociale. Il ritornello, che riprende il mood paranoico di “Somebody’s Watching Me”, sottolinea la perdita di privacy e l’alienazione da celebrità.

Juanes torna con intensità e romanticismo nel singolo “Cuando Estamos Tú y Yo”, pubblicato il 2 agosto 2025 come secondo estratto dal suo prossimo album. Il brano è una dichiarazione d’amore a prima vista, dove ogni verso vibra di passione e desiderio di eternità. La canzone racconta come la presenza dell’altro trasformi il mondo: “Se quema el mar, se enfría el sol, me enamoro yo” — immagini potenti che descrivono l’effetto travolgente dell’amore.

Con “Buenos Términos”, Rauw Alejandro firma uno dei brani più intensi e provocatori del suo album Cosa Nuestra: Capítulo 0, uscito il 31 luglio 2025. Il pezzo è un viaggio sonoro e psicologico dentro una relazione tossica, dove il conflitto diventa preludio erotico e la riconciliazione è un rituale sensuale. Il ritornello — “Peleamo’ y nos comemo’ y queda en buenos término’” — sintetizza perfettamente questa dinamica: litigare, amarsi, lasciarsi, ma sempre con passione.

Con “Quiero +”, Greeicy firma uno dei brani più vibranti e romantici del suo 2025. Pubblicato il 21 agosto, il singolo è un inno al desiderio autentico, alla connessione profonda e alla gioia di amare senza riserve. Il testo celebra l’incontro fortuito con una persona speciale — “Sin querer te encontré, contigo conecté” — e il bisogno di restare accanto a lei per sempre. La voce di Greeicy, dolce e intensa, si muove su ritmi latini moderni, creando un’atmosfera sensuale e coinvolgente.

Fauzia – Unethical Lisa feat Kentaro Sakaguchi – Dreams Ed Sheeran – A little more Halsey – Gasoline Chris Brown – Holy blindfold Laufey – Show white Doja Cat – Jealous type Maroon 5 feat Lil Wayne – Love is like Khalid – In plain sight Rob Thomas – Hard to be happy Jeon Somi – Closer Twenty One Pilots – Drum show Grupo Frontera – Lalala Justin Bieber – Firts place Ciara ft. Tyga – Dance with me Demi Lovato – Fast Eminem – Everybody’s looking at me Juanes – Cuando estamos tu y yo Rauw Alejandro – Buenos Términos Greeicy – Quiero +

In collaborazione con Teresa Breviglieri