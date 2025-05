Primo posto sul podio per Miley Cyrus con “More to Lose, secondo e terzo posto rispettivamente per The Weeknd e Ed Sheeran+

Svetta al primo post Miley Cyrus con “More to Lose” pubblicato il 9 maggio, tratto dal sul album “Something Beautiful” disponibile dal 30 maggio. Un brano intenso che va ad esplorare le fragilità dei legami più profondi. Miley Cyrus canta le emozioni di un grande amore e la paura che tutto possa finire in un momento. L’artista su Instagram ha raccontato: “Ho cercato di mantenere una take singola. Ho aggiunto le mie armonie o gli adlib alla fine, ma è davvero una canzone più simile a una storia e non volevo mai che fosse interrotta o troppo pensata o alla ricerca della perfezione. Non ho mai voluto che ‘More to Lose’ sembrasse perfetta, volevo che suonasse significativa ed emotiva”.

PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaHoBwGN8cZ3UsyQ_mnshOqV&si=vLYNO7mwI31Jmt6g

Al secondo posto, The Weeknd con “Hurry Up Tomorrow”, tratto dall’omonimo album pubblicato il 31 gennaio di quest’anno. Il brano affronta temi importanti, come il sentirsi in colpa per i peccati commessi. Il protagonista crede che sia troppo tardi per redimersi, ma spinto dal desiderio di trovare la pace interiore, cerca conforto nella fede, con la speranza che Dio lo perdoni e lo accolga in paradiso. La canzone ha toni intensi e il protagonista racconta anche della sua infanzia vissuta senza un padre e con la consapevolezza di aver fallito anche nel rapporto con la madre. Una canzone facile da interpretare ma emozionante e commovente.

Terzo posto per Ed Sheeran con “Old Phone”, tratto dall’album Play. Questo brano nasce da un’esperienza personale del cantante che durante una causa legale risalente al 2015, ha dovuto per forza di cose, riattivare un vecchio cellulare contenente messaggi di persone sparite dalla sua vita da tempo e questo fatto, lo ha colpito nel profondo. Per questo motivo ha scritto “Old Phone” che riflette sul tema della nostalgia per persone e eventi del passato. Il video ufficiale della canzone è stato girato nel pub di proprietà dell’artista a Ipswich nel Massachusetts, il quale peraltro porta il nome “The Old Phone”, progettato con lo scopo di evocare nostalgia del passato.

Quarto posto per i Maroon 5 e Lisa con “Princeless”, nuovo singolo in collaborazione con LISA delle Blackpink, che fa da apripista per l’ottavo album del gruppo. Il testo è una bellissima dichiarazione d’amore per una persona speciale. Adam Levine, frontman del gruppo, canta la sua fortissima passione verso una persona che lo ha colpito nel profondo scatenando attrazione e un grande sentimento d’amore. Un connubio di due splendide voci che raccontano il sentimento più bello del mondo.

Quinto posto per Damiano David con “Tango” tratto dall’album “Funny Little Fears”, pubblicato il 16 maggio in digitale, CD e vinile. Il brano racconta di un amore finito ma presente nel cuore e nella mente. Una canzone che esplora le emozioni, proprio come il “Tango”, danza elegante e particolarmente sensuale. Un brano che riflette sulla passione ma anche sulle difficoltà dello stare insieme. Tango emoziona per il testo intenso ma anche per la musicalità che lo accompagna. Decisamente un ottimo lavoro!

Sesto posto per Kelly Clarkson con “Where Have You Been”. Cantautrice, attrice e conduttrice televisiva statunitense, è stata nominata ben 16 volte ai Grammy Award, vinti tre per non parlare di tanti altri premi meritatamente guadagnati. Pensate che ha venduto più di 25 milioni di album e 45 milioni di singoli, ottenendo tre prime posizioni nella Billboard Hot 100. Un curriculum importante per questa artista a tutto tondo. Con “Where Have You Been” sta ottenendo un grande successo e lo dimostrano le visualizzazioni del suo video su YouTube. Il brano è una richiesta disperata verso un uomo. La protagonista lo aspetta senza alcun risultato e questo purtroppo nella vita può succedere.

Settimo posto per Lara Fabian con “Je suis de toi”. Il brano, racconta di una persona che cerca di superare un passato doloroso e ritrovare la propria identità. La protagonista cerca di perdonare chi l’ha ferita ma soprattutto sé stessa. Una canzone emotivamente intensa per una grande artista. La sua voce da soprano, a tratti gutturale e graffiante è molto particolare e piacevole da ascoltare.

Ottavo posto per Ayra Starr & Wizkid con “Gimme Dat”. Ottima collaborazione tra i due artisti di origine Nigeriana. Il brano, che sta riscuotendo un grande successo, musicalmente coinvolgente, racconta di un amore indeciso, insicuro che tiene sulla corda la protagonista. Sostanzialmente, il testo è incentrato su questo amore che fugge e poi ritorna. Il video suggestivo e sensuale, ha già ottenuto quasi tre milioni di visualizzazioni in pochi giorni.

Nono posto per “Afterlife” degli Evanescence, sigla peraltro della serie animata “Devil May Cry” ed è stato pubblicato il 28 marzo. Il brano esplora temi importanti legati alla vita dopo la morte. D’altra parte, il titolo stesso spiega il senso della canzone e il video è interessante e coinvolgente dato che contiene alcune clip della serie citata poc’anzi prodotta da Netflix.

Decimo posto per Tayc con “Ma Lady”. Ottima prova per questo cantante e rapper francese. Musicalità allegra per un brano che inneggia all’amore per la persona amata. Un decimo posto destinato a salire nella top 20 internazionale. Una canzone che racconta l’amore, corroborata da un piacevole video dove il rapper balla e fa ballare.

Con “Young & dumb” Avril Lavigne anticipa la seconda parte della tournée dal titolo “Greatest Hits”. “Eravamo giovanissimi: solo un gruppo di ragazzi di provincia canadese che aveva appena pubblicato il proprio album di debutto. Ci siamo subito trovati in sintonia ed è nata un’amicizia. Qualche mese fa li ho chiamati, ci siamo ritrovati in studio e abbiamo scritto ‘Young & dumb’. Volevamo catturare quel periodo speciale delle nostre vite – quando tutto era nuovo e inseguivamo i nostri sogni. Questa canzone è per i nostri fan. È un tributo al passato, ma anche una celebrazione del presente. Nei nostri cuori siamo ancora quei ragazzi, e il nostro amore per la musica non è cambiato. Parla di amicizia, nostalgia e del modo in cui la musica ci ha tenuti uniti negli anni. Non vedo l’ora di condividerla dal vivo con voi quest’estate” ha riferito la cantante che porterà con se la band canadese per aprire i suoi live.

Omaggio alla madre per Benson Boone con “Momma Song“, un singolo emozionante che ci anticipa l’uscita dell’album “American Heart” prevista per il 20 giugno. “Portami lungo la tua vecchia strada, raccontami i tuoi ricordi di quando eri giovane e di quando ti sei innamorato”, canta nel brano. Collaborazione tra Zucchero e Russell Crowe nel brano cover dei Peal Jam datato 2009 dal titolo “Just Breathe“. E’ stato inserito nella versione deluxe di “Discover II”. “Voglio fare questa canzone con te perché sembra la nostra storia. Quella di due amici, in cui uno sparisce e non chiama più perché ha visto il buio della depressione” ha rivelato il celebre attore de Il gladiatore, A Beautiful Mind e The Insider. La loro collaborazione nasce nel febbraio 2023 quando Sugar Fornaciari era in tour in Australia.

Nel brano “Supernatural“, Ariana Grande si ritrova a passeggiare tra le rovine di una città prima di essere rapita dagli alieni. Fa parte dell’album “Eternal Sunshine” candidato nella categoria Best Pop Vocal Album ai Grammy Awards. “Alhaji” è l’energica ode di Tekno a un amore che lo ha completamente conquistato, grazie a una donna che gli ha conquistato il cuore. Il disco è ricco di ritmo puro, romanticismo e irresistibili pattern di batteria. Così viene descritto il singolo de box YouTube collegato al video girato a Lagos. La star nigeriana canta di una donna che lo ha completamente ipnotizzato. Divenuto virale ancora prima della sua pubblicazione ufficiale continua a mietere successo online.

Una ballad molto suggestiva e gradevole la regala Maluma in collaborazione con Carín León. Dal titolo “Si Tú Me Vieras“. “Che gioia ritrovare il mio amico Carín per quella che so sarà una canzone davvero speciale. Colombia e Messico scrivono di nuovo la storia!” ha dichiarato Maluma.

Melodie africane le possiamo apprezzare in “Ngishutheni” di Goon Flavour, Master KG & Eemoh. Il suo ritmo ha già conquistato un’ampia platea con oltre 6 milioni di visualizzazioni in 3 settimane. I suoi beat contagiano al primo ascolto e ci fanno vivere lo spirito della musica sudafricana. Parla di una richiesta di affetto o amore tra desiderio e nostalgia.

“Rihanna” in attesa di pubblicare il nuovo album lancia il singolo “Friend of mine” brano dance colonna sonora del nuovo film de “I Puffi” dove ha anche il ruolo di doppiare la voce di Puffetta. Si chiama “Hiekka” il singolo Afrobeat di Nicky Jam e Beéle. “Nicky Jam e Beéle ripetono la formula con un brano che si distingue non solo per il suo stile fresco e accattivante, ma anche per la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso ritmo, testo ed emozione” riferisce la produzione ricordando la precedente collaborazione in “Calor”.

“Beéle” è anche protagonista del brano reggaeton “Quédate” che completa la nostra playlist di maggio 2025. Il cantante colombiano appare tra i più apprezzati del momento e darà vita il 16 agosto prossimo alla Movistar Arena al suo secondo concerto in Cile dell’anno.

Classifica Top 20 Maggio 2025 | Musica internazionale

Miley Cyrus – More to lose The Weeknd – Hurry up tomorrow Ed Sheeran – Old phone Maroon 5 ft. Lisa – Priceless Damiano David – Tango Klly Clarkson – Where have you been Lara Fabian – Je suis de toi Ayra Starr & Wizkid – Gimme dat Evanescence – Afterlife Tayc – Ma lady Avril Lavigne feat Simple Plan – Young & dumb Benson Boone – Momma song Zucchero, Russell Crowe – Just Breath Ariana Grande – Supernatural Tekno – Alhaji Carín León, Maluma – Si tu me vieras Goon Flavour, Master KG & Eemoh – Ngishutheni Rihanna – Friend og mine (from the Smurfs movie soundtrack) Nicky Jam, Beéle – Hiekka Beéle . Quédate

In collaborazione con Teresa Breviglieri