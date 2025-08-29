Primo posto per Eros Ramazzotti con “Il mio giorno preferito”. Secondo posto per Serena Brancale con “Magic Puglia”. Terzi classificati Elodie, Sfera Ebbasta, Rvssian con “Yakuza”

A tre anni dal suo ultimo album, Eros Ramazzotti è tornato con un nuovo singolo, “Il mio giorno preferito”, disponibile anche nella versione in spagnolo Mi dìa preferido. La canzone anticipa il suo nuovo tour internazionale, “Una Storia Importante World Tour”, che lo vedrà esibirsi in Italia e in 30 Paesi, con inizio il 17 ottobre ad Amsterdam e conclusione il 30 novembre 2026 in Brasile.

PLAYLIST: https://youtube.com/playlist?list=PLYL8vLUyOtaGlMCKyFXo1AWVqdvbWvnCA&si=S9_M3Loo69bOtYHc

Il brano è stato prodotto da Michele Canova e vede la partecipazione di Calcutta e Tommaso Paradiso nella stesura del testo, curato anche da Antonio Cirigliano. La canzone riprende alcune sonorità tipiche dei The Giornalisti, unendole al timbro vocale inconfondibile di Ramazzotti. La canzone esplora il caos emotivo di una relazione. Nella prima strofa, il protagonista esprime dubbi e preoccupazioni, con versi che toccano la solitudine e la distanza emotiva, come “Messaggi vuoti pieni di cuori piccoli, sentirsi soli e fare cento chilometri”. Il climax del brano, però, si ribalta completamente: la voglia di evadere insieme risolve le incertezze. Questo cambiamento è riassunto nel verso: “Prendi gli occhiali e scendi, cercheremo insieme tutto il sole per sentirci stupendi”, che rappresenta un’invocazione alla felicità e alla condivisione.

Secondo posto per Serena Brancale con “Magic Puglia”. La canzone è un inno d’amore autentico e viscerale. La canzone unisce italiano e dialetto barese per esprimere il profondo legame dell’artista con la sua terra, la Puglia, vista come una fonte di identità e un luogo in cui sentirsi a casa. Il brano è una celebrazione dell’amore nella sua forma più sincera, senza filtri o maschere. L’uso del dialetto non è casuale: per Brancale, è uno strumento per raccontarsi con sincerità ed esprimere ciò che la lega alle sue radici. La canzone è un omaggio alla cultura del Sud, alla sua passione e alla sua visceralità, e l’artista la definisce un “profumo made in Sud”. Un’importante ispirazione per il pezzo è Pino Daniele, a cui Serena Brancale rende omaggio. La sua musica ha spinto l’artista a credere nella possibilità di scrivere e cantare nel proprio dialetto, portando il suo stile personale in primo piano. Di recente, Serena Brancale si è esibita in diversi contesti che hanno messo in luce la sua versatilità e il suo legame con le tradizioni. Tra le sue performance più recenti si segnala la partecipazione a La Notte della Taranta, dove ha interpretato il brano popolare “All’acque, all’acque”, e il concerto a Montesilvano dove la sua hit “Anema e Core” è stata accolta con grande entusiasmo, tanto da diventare l’inno dei tifosi napoletani presenti. Queste esibizioni confermano la sua capacità di conquistare il pubblico con un mix di tradizione e sonorità contemporanee.

Terzo posto per Elodie, Sfera Ebbasta, Rvssian con “Yakuza”. Il brano di Elodie e Sfera Ebbasta prodotto da Rvssian, è incentrato su una storia d’amore intensa e complessa, che si cela dal giudizio altrui proprio come l’organizzazione criminale giapponese. La canzone descrive un legame fatto di luci e ombre, attrazione e pericolo, che prosegue nonostante le avversità e le “maldicenze” della gente. È la storia di una fuga condivisa in un universo parallelo, dove i due artisti si riconoscono e si scelgono in un amore “profondamente umano”. La Yakuza funge da metafora per un legame forte ma nascosto, che si vuole proteggere dal mondo esterno. L’organizzazione simboleggia anche la natura rischiosa e non convenzionale di quest’amore, un’avventura che viene intrapresa senza timore del caos. Il testo descrive la ricerca reciproca e la creazione di un mondo a parte in cui i due si ritrovano, decidendo di “nascondersi come la Yakuza”. Il ritornello, “Ricopriamo di luce a led ogni sciagura”, suggerisce l’idea di trasformare le difficoltà in qualcosa di positivo, nascondendo le imperfezioni con un’apparenza luminosa, anche se artificiale. La frase “Sappiamo già cosa dirà la gente su di noi. Saranno solo maldicenze, però fa niente” sottolinea la scelta di ignorare i giudizi esterni per proteggere la relazione. L’amore è descritto come un’esperienza intensa e adrenalinica, non un rifugio, ma piuttosto un’adrenalina e una sopravvivenza. In sintesi, “Yakuza” celebra un amore che trova la sua forza nel proteggersi dalle intromissioni esterne e nel rimanere uniti, accettando tutte le sue sfumature.

Quarto posto per Rocco Hunt, Noemi con “OH MA” singolo pubblicato il 20 giugno. I due artisti offrono un brano carico di energia, un vero e proprio inno estivo. La canzone dipinge atmosfere vibranti di spiagge assolate, l’abbraccio del mare e amori estivi. Il ritmo contagioso di Rocco Hunt e il timbro intenso e unico di Noemi si fondono, invitando l’ascoltatore a vivere ogni istante con passione e senza freni. Il titolo stesso, “OH MA”, è un’esclamazione spontanea e popolare che cattura l’essenza di una quotidianità affrontata con grinta e sentimento. L’alchimia tra il flow partenopeo del cantautore e la voce ruvida ed emotiva della cantante crea una traccia che unisce generazioni e generi musicali. Il brano anticipa anche l’intensa attività live dei due artisti. Noemi ha iniziato il suo tour estivo il 14 luglio, che proseguirà nei teatri a novembre e culminerà con un grande concerto al Palazzo dello Sport di Roma a dicembre. Anche Rocco Hunt ha dato il via al suo Ragazzo di giù Tour 2025 il 20 giugno. Inoltre, sono già stati annunciati due eventi live per il 2025: l’11 settembre alla Reggia di Caserta e il 6 ottobre all’Unipol Forum di Milano.

Quinto posto per Anna con “Désolée”. Il brano è un’esplicita celebrazione del potere femminile dopo la fine di una relazione. Nonostante un iniziale momento di debolezza, l’artista si trasforma in una “leonessa”, rifiutando di scusarsi per il suo ritrovato orgoglio e mettendo i propri bisogni al primo posto. Il titolo stesso, che in francese significa “mi dispiace”, è usato in senso ironico, per affermare che lei non ha rimpianti per la sua nuova attitudine. Il testo esplora l’autostima ritrovata e il processo di superamento di una rottura. La protagonista passa dal desiderio di tornare con l’ex a una completa indipendenza, affermando che non si lascerà più dominare da nessuno. L’ironia, elemento centrale, si manifesta anche nei riferimenti scherzosi ad altre canzoni. In linea con lo stile rap contemporaneo, il testo menziona feste e divertimento, ma tutto è pervaso da un’energia che celebra la sua libertà. In sintesi, “Désolée” è una potente dichiarazione di libertà personale, dove Anna Pepe dimostra che la vera forza risiede nel vivere senza rimorsi, abbracciando la propria indipendenza senza chiedere scusa.

Sesto posto per Boomdabash, Loredana Bertè con “Una stupida scusa”. La canzone è un invito a guardare oltre le apparenze per trovare una connessione sentimentale autentica. Il brano celebra un amore maturo e genuino, basato sulla fusione di diversità e sull’accettazione reciproca delle differenze, creando un’atmosfera malinconica ma ricca di desiderio. Il significato principale è l’amore tra gli opposti: la canzone descrive un legame in cui le differenze non sono un ostacolo, ma si fondono per creare un’unica entità. È un invito a sentire, ascoltare e lasciarsi attraversare dalle emozioni. “Una stupida scusa” segna un ritorno alla sincerità, a un tipo di amore “più adulto, più vero”. L’atmosfera del pezzo è un mix di malinconia e profondo desiderio, evocato da immagini notturne come la luna che si riflette sulle onde del mare. L’intento del brano non è semplicemente far ballare, ma soprattutto emozionare e arrivare dritto al cuore degli ascoltatori. Questo brano riporta i Boomdabash alle loro radici, con sonorità reggae più morbide e riflessive. La canzone racconta un amore tra opposti, ambientato in un’atmosfera notturna e sognante, con la luna che si riflette sul mare. È un brano che si allontana dal tipico tormentone estivo e solare.

Settimo posto per Giorgia con “L’Unica”. La canzone della splendida artista, è una riflessione sul difficile percorso per accettare la fine di una relazione. Il brano, che unisce dolore e ironia, racconta di come la protagonista affronti la solitudine con forza e consapevolezza. Nonostante i ricordi del passato, lei crede che il tempo possa sanare le ferite e che la vita offra nuove opportunità, incluso un nuovo amore. Pur essendo un singolo estivo, “L’unica” non è un semplice tormentone. Il suo ritmo frizzante nasconde un’intimità profonda e un messaggio psicologicamente complesso. Giorgia unisce la leggerezza del pop alla profondità di una storia di rottura, creando un brano che suona autentico e riconoscibile. Il messaggio centrale è la riscoperta di sé: la canzone sottolinea l’importanza di ritrovare la pace interiore e la fiducia nelle proprie forze. Nonostante le ferite, la protagonista è certa che si possa guardare al futuro con speranza. Il brano mostra la versatilità di Giorgia, che con la sua voce sa essere ironica e leggera, ma anche intensa e commovente, invitando a non perdere la propria rotta e a credere in sé stessi.

Ottavo posto per Orietta Berti, Fabio Rovazzi e i Fuckyourclique con “Cabaret”. Orietta Berti continua a sorprendere con il nuovo singolo estivo in collaborazione con Fabio Rovazzi e i Fuck Your Click. Questo brano è un mix di stili e generazioni che unisce ironia, ritmo e intelligenza pop, riflettendo sulla vita odierna, vista come uno spettacolo. Il significato del brano gioca proprio sull’idea della vita come un “cabaret”, uno show continuo e spesso surreale, che contrappone l’apparenza alla realtà. Il contributo di Rovazzi e del collettivo Fuckyourclique aggiunge uno sguardo sarcastico sulla società, la musica e le nuove generazioni. La canzone fonde generi e prospettive diverse, facendo incontrare lo stile di più generazioni. “Cabaret” contiene anche riferimenti diretti alla cultura contemporanea, come il mondo dei social media e le dinamiche del Festival di Sanremo. In sintesi, è una riflessione sull’essere e sull’apparire nella società moderna, che unisce ironia, critica sociale e un pizzico di malinconia grazie a un’inaspettata collaborazione.

Nono posto per Shablo, Irama, Joshua ft. Tormento con “Mille problemi”. La canzone narra di come l’amore offra un supporto vitale a una ragazza malata. Il brano descrive il potere del sentimento che trasforma il caos del mondo in una dolce melodia e rende il dolore un ricordo lontano. Il tema principale è l’amore come forza curativa. La presenza dell’altra persona diventa un’ancora di salvezza e un rifugio, capace di alleviare la sofferenza e di renderla quasi insignificante di fronte al legame. La relazione si trasforma in una fonte di luce e speranza per la ragazza, alterando la sua percezione della realtà. In sostanza, “Mille Problemi” è un racconto di amore e speranza, dove il rapporto tra i due protagonisti agisce come un rifugio sicuro di fronte alle avversità della vita, trasformando la sofferenza in un’esperienza più dolce e gestibile.

Decimo e ultimo posto per Antonia con “Relax”. Il significato del brano di Antonia, concorrente di Amici 24, è quello di un brano estivo che esplora la difficoltà di trovare pace e serenità lontano dalla persona amata. La canzone descrive come la felicità e il vero relax siano strettamente legati alla presenza dell’altra persona, mentre la lontananza provoca inquietudine. Nonostante il titolo suggerisca calma, il brano mette in evidenza un profondo contrasto. L’artista trasmette l’idea che la vera pace interiore si trova solo nella vicinanza di chi si ama, e la separazione rende impossibile mantenere la tranquillità. L’atmosfera è quella di una classica canzone estiva, ma il sentimento sottostante è la malinconia e il desiderio che nascono dalla distanza. In sintesi, “Relax” è un brano che sottolinea quanto la felicità sia strettamente connessa alle relazioni umane e quanto sia difficile raggiungere uno stato di serenità quando si è lontani da chi si ama.

