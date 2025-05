Conto alla rovescia per i primi concerti del Tricarico Estate ’25 Tour: le date

MILANO – Dopo il tour invernale in piccoli teatri in tutta Italia, praticamente ovunque sold out, sono già confermati i primi concerti del Tricarico Estate ’25 Tour. Il viaggio fra musica e racconti di Francesco Tricarico (organizzato da Musiche Metropolitane di Luca Zannotti, con la regia di Franco Godi) riprende “open air” il 5 giugno all’Hiroshima Sound Garden di Torino, seguito da un concerto all’ora dell’aperitivo il 19 a Vergato (BO) e da una speciale partecipazione a Musicultura, il 20 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Le altre date fissate a oggi sono il 21 giugno a Carpi (MO), 28 giugno a Castiglion Fosco (PG), 21 luglio a Mottola (TA), 24 a Notaresco (TE), 26 ad Arezzo, 1° agosto a Bordighera (IM), 8 a Fano (PU), 17 a Monteriggioni (SI), 27 a Fiorenzuola D’Adda (PC), 29 ad Alghero e 5 settembre a Porto Sant’Elpidio (FM), mentre ulteriori appuntamenti sono in via di conferma.

Il live, nel quale Tricarico è accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un concerto, non è semplicemente un reading, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità (oltre a Io sono Francesco e Vita Tranquilla, fra le più note Il Bosco delle Fragole, A Milano non c’è il mare, Amo, Musica, La Pesca, Non mi parlare d’amore, Formiche, Mi manchi negli occhi, Mi state tutti immensamente…). Invita il pubblico a seguirlo in un percorso “estremamente soggettivo, ma che per certi aspetti rappresenta quello di un’intera umanità alla ricerca di un perché e di un senso, nel momento in cui apparentemente tutto sembra sgretolarsi. La musica, la poesia, la pittura e i colori sono le armi che ci permettono di ancorarci alla vita, a una vita che fa di tutto per sradicare in noi ogni certezza, per portarci all’essenza, alla redenzione, al senso ultimo capace di spiegare ogni evento, ogni cosa, ogni fatto e riportarci così alla fiducia in armonia con l’umanità e il mondo”.

Alle soglie dei 25 anni di carriera – l’esordio discografico con Io sono Francesco è del 2000 – la luce di Tricarico continua a brillare, come si è visto nel passaggio al Festival di Sanremo 2025, ospite di Francesco Gabbani nella serata delle cover, e al Premio Tenco 2024, del quale è stato ospite in apertura di tutte e tre le serate, proponendo ogni sera qualcosa di diverso. Con 11 album, 2 libri e innumerevoli successi all’attivo, continua a puntare il faro sulla “ricerca di senso della vita che trova ragione nella poesia, nella musica e nell’arte, al di là di meccanismi di narrazione standard della realtà, dove ci si accorge che la finzione, la fantasia, l’immaginazione divengono concrete più di ogni realtà considerata tale”.

Il recente periodo è stato scandito da un’intensa attività live e dalla pubblicazione di nuove canzoni, prodotte da Franco Godi, pubblicate da Best Sound e distribuite da SAAR Records: un primo assaggio nel febbraio del 2023 con la provocatoria Mi state tutti immensamente e profondamente sul cazzo 1, diventato in breve un piccolo mantra, è stato seguito da Faccio di Tutto, uscito alla fine del 2023, Telefono Fisso nel marzo 2024, Un’estate bellissima in giugno e poi In Fiamme, un ulteriore grido addolorato e di iper-realismo immaginifico per il poeta metropolitano del terzo millennio.

TRICARICO – ESTATE ‘25 TOUR

05.06 TORINO – Hiroshima Sound Garden

19.06 VERGATO (BO) – Biblioteca Comunale

20.06 MACERATA – Sferisterio per “Musicultura”

21.06 CARPI (MO) – Chiostro di San Rocco

28.06 CASTIGLION FOSCO (PG) – Moon in June,

21.07 MOTTOLA (TA) – Premio D’Autore “Canti alla Luna”

24.07 NOTARESCO (TE) – Game Over Music Fest

26.07 AREZZO – Porto X

01.08 BORDIGHERA (IM) – Bordighera D’Autore, E…state in Tenco

08.08 FANO (PU) – Rocca Malatestiana

17.08 MONTERIGGIONI (SI) – Castello

27.08 FIORENZUOLA D’ADDA (PC) – Musica in Castello

29.08 ALGHERO – Jazzalguer Festival

05.09 PORTO SANT’ELPIDIO (FM) – PSE Music Festival