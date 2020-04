Coronavirus in Italia oggi, 18 aprile 2020: dati e notizie

I dati del bollettino del 18 aprile 2020 saranno ufficializzati dopo le ore 18 dal Dipartimento di Protezione Civile, le ultime news

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, sabato 18 aprile 2020 andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA

I numeri forniti ieri dal Dipartimento di Protezione Civile ci hanno detto che nelle ventiquattrore precedenti il totale dei positivi é salito a 106.962, con 355 casi in più. Di questi 2.812 sono in terapia intensiva, 25.786 (-1.107 rispetto a giovedì) ricoverati e gli altri 78.634 (73%) in isolamento domiciliare. Ancora i decrescita il dato di pazienti in rianimazione, questa volta di 124 unità. Purtroppo, in aumento il numero dei morti, che sono risultati 575 (contro i 525 del giorno prima). Aumentati i guariti, sono stati 2.563 per un totale di 42.726. Sono stati effettuati 63.000 tamponi, rispetto ai 61.000 di giovedì e i 43.715 di mercoledì.

“La curva del contagio è in fase decrescente a livello nazionale anche se con intensità diverse di circolazione del virus nelle varie zone del Paese”. Così il presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss), Silvio Brusaferro, in apertura della conferenza stampa settimanale sull’analisi dell’andamento epidemiologico relativo a Covid-19 in Italia. “L’adozione delle misure di lockdown hanno consentito di limitare la diffusione del virus in molte aree – ha proseguito Brusaferro -. La Lombardia rimane la regione più colpita anche se la curva dimostra un decremento dei casi. Il Veneto mantiene la stessa tendenza così come l’Emilia Romagna. In altre regioni la circolazione del virus è più limitata”.

STATISTICHE PER REGIONE

Stando a quanto comunicato dal Ministero della Salute, i numeri dei contagiati sono i seguenti: Lombardia 64.135 (+ 1.041, +1,6%); Emilia-Romagna 21.834 (+ 348, +1,6%); Veneto 15.374 (+ 384, +2,6%); Piemonte 19.803 (+ 695, +3,6%); Marche 5.668 (+ 86, +1,5%); Liguria 6.188 (+ 149, +2,5%; Campania 3.951 (+64, +1,6%); Toscana 8.110 (+ 167, +2,1%); Sicilia 2.625 (+46, +1,8%); Lazio 5.524 (+ 144, +2,7%) Friuli-Venezia Giulia 2.675 (+59, +2,3%); Abruzzo 2.443 (+97, +4,1%); Puglia 3.327 (+69, +2,1%); Umbria 1.337 (+8, +0,6%); Bolzano 2.296 (+29, +1,3%); Calabria 991 (-18, -1,8%); Sardegna 1.178 (+14, +1,2%; ieri erano stati +3); Valle d’Aosta 993 (+ 22, +2,3%; ieri erano stati +13); Trento 3.376 (+82, +2,5%; ieri erano stati +74); Molise 269 (+6, +2,3%; ieri erano stati 0); Basilicata 337 (+1, +0,3%; ieri erano stati +16).

Nello specifico, in Lombardia, la Regione più colpita, rispetto al 16 aprile si é registrato un incremento di 941 nuovi contagi, per un totale di 63.094 cittadini lombardi risultati positivi al Covid-19. Di questi, 11.356 sono attualmente ricoverati in ospedale senza seguire una terapia intensiva (-687 rispetto al dato di ieri), mentre sono 1.032 i pazienti che si trovano al momento ricoverati in terapia intensiva (-42 rispetto a ieri). Nelle ultime ventiquattro ore 1.439 persone sono state dimesse, per un totale di 39.098 cittadini dimessi a partire dall’inizio dell’epidemia. Di questi, 18.396 sono guariti dopo essere passati in ospedale, una cifra in crescita di 541 unità rispetto ai dati registrati ieri. Il numero complessivo di deceduti sale a 11.608 persone, a fronte delle 231 vittime registrate nel corso dell’ultima giornata.In Emilia-Romagna erano 21.029 i casi di positività al Coronavirus, 277 in più rispetto al giorno prima. Per la prima volta, però, erano salite le guarigioni: se ne sono infatti registrate 395 di nuove. Le persone complessivamente guarite sono diventate 4.664 (+395). Complessivamente, 8.966 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-50 rispetto a ieri). 325 i pazienti in terapia intensiva: tre in meno di ieri. E sono diminuiti anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (- 85). In Liguria erano 2.455 i pazienti a domicilio (+80) e 1.002 gli ospedalizzati (-58), di cui 105 in terapia intensiva (UTI, +2). I Positivi clinicamente guariti a casa 1.147 (+43): o guariti non più positivi 716 (+46).I deceduti sono stati 38, che hanno fatto salire il totale a 866 (+38). In Abruzzo ispetto a ieri si é registrato un aumento di 97 casi, su un totale di 1113 tamponi analizzati. 319 pazienti (- 5 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 43 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 246 pazienti deceduti (+3 rispetto a ieri).

IPOTESI DI RIPARTENZA

Regione Lombardia resta ferma sull’idea di stilare un piano per riaprire in orario scaglionato uffici e aziende e, successivamente, scuole e università. Il Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha espresso le proprie opinioni sulle tempistiche delle riaperture e sui test sierologici precisando che la ripresa delle attività produttive il 4 maggio sarà ovviamente subordinata al parere scientifico. É, però, necessario predisporre un piano in queste settimene per farsi torvare pronti qualora il parere fosse favorevole. Per Luca Zaia, Governatore del Veneto, il lockdown é già finito.

Dal Professor Ricciardi,rappresentante italiano Oms e consulente del ministro della Salute, rimbalza però la voce che la scelta di riaprire non é saggia: “In questo momento ha una condizione epidemiologica di particolare gravità. Il Professore si é detto certo che una seconda ondata di epidemia da coronavirus ci sarà in autunno. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla più avanti rischiamo di subirla prima dell’estate. Si é perè detto ottimista per quanto riguarda il vaccino: “Arriverà prima di molti altri”.



RSA

L’ispezione ministeriale relativa al Pio Albergo Trivulzio di Milano è ancora in corso. Nei giorni scorsi era stata sequestrata dalla Guardia di Finanza sia presso la struttura sia presso gli Uffici di Regione Lombardia. La mission é quella di far chiarezza sul perchè nle ultime settimane i decessi sono lievitati: cause naturali oppure Coronavirus non dichiarato? Sono in valutazione da parte dei tecnici ulteriori documentazioni e, solo al termine di queste analisi, sarà completata la relazione definitiva, come già affermato nella giornata di ieri dalla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa.

NUOVA APP

Si chiamerà Immuni la app italiana per il tracciamento del contagio del nuovo Coronavirus durante la Fase 2. Con un’ordinanza il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri ha disposto la stipula del contratto di concessione gratuita della licenza d’uso sul software di contact tracing e di appalto di servizio gratuito con la Bending Spoons spa, la società progettatrice della app.

Il sistema di tracciamento digitale sarà utile per contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica Covid-19, perché può “aiutare a identificare individui potenzialmente infetti prima che emergano sintomi e, se condotto in modo sufficientemente rapido, può impedire la trasmissione successiva dai casi secondari” si legge sull’ordinanza.

L’app si potrà scaricare e installare su telefonini con sistema operativo ios o android. Non sarà obbligatoria e funzionerà grazie all’attivazione del bluetooth (low energy). Garantito l’anonimato.

Come funziona? I cittadini scaricano l’app e iniziano ad utilizzare l’applicazione che crea un registro dei contatti in cui ci sono tre informazioni: qual è il dispositivo con il quale sono stato in contatto, che distanza, per quanto tempo. Qualora il soggetto risulti positivo a seguito di un test, l’operatore medico autorizzato dal cittadino positivo, attraverso l’identificativo anonimo dello stesso, fa inviare un input/messaggio di alert per informare tutti quegli utenti identificati in modo anonimo che sono entrati in contatto con lui. Ovviamente questo accade solo se in entrambi i cellulari è presente l’applicazione di tracciamento.

I DATI DEL 18 APRILE

Cambia la programmazione. Salvo il lunedì e il giovedì, Non ci sarà la consueta Conferenza stampa delle 18 il Capo del Dipartimento di Protezione civile, Dottor Angelo Borrelli, ma sarà la stessa Protezione Civile, tramite nota ufficiale, ad aggiornarci su quelli che sono stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva) e morti con Coronavirus.