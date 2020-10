Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 18 ottobre 2020

In attesa del bollettino del 18 ottobre 2020 sono 10.010 i nuovi casi 6.178 i ricoverati, 638 quelli in terapia intensiva; 55 i decessi

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, domenica 18 ottobre andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 17 OTTOBRE

Il bollettino del 17 ottobre 2020 parlava di 10.925 nuovi casi 6.617 ricoverati, 705 quelli in terapia intensiva; 47 decessi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano:21.625 in Lombardia, 15.690 in Campania, 13.237 nel Lazio, 9.247 in Toscana, 8.740 in Veneto, 8.880 in Piemonte, 8.649 in Emilia Romagna, 6.281 in Sicilia 4.980 in Puglia, 3.558 in Liguria, 3.188 in Sardegna, 2.294 in Abruzzo, 2.130 in Umbria, 1.939 in Friuli Venezia Giulia, 1.862 nelle Marche, 1.444 a Bolzano, 994 in Calabria, 771 a Trento, 638 in Basilicata, 458 in Valle d’Aosta, 330 in Molise.

LE IPOTESI DEL NUOVO DPCM

Nelle prossime ore sarà emanato un nuovo DPCM, con vigenza immediata, che dovrebbe contenere il coprifuoco alle ore 22,00 in tutto il territorio nazionale, con la chiusura anticipata di tutti i locali pubblici come bar, ristoranti e pub entro quell’ora. Da quanto trapela da un incontro tra Stato e Governo pare che non chiuderanno negozi di parrucchiere e centri estetici. Resta da decidere sulla chiusura di palestre e piscine e sugli sport di contatto dilettantistici. Il Ministro Speranza ha anticipato la possibilità di valutare una stretta sugli orari serali per evitare assembramenti e di un incremento dello smart working.

Le Regioni chiedono un ristoro qualora qualche comparto di cessare o limitare. Altra richiesta é la didattica a distanza, soprattutto per gli istituti superiori e per un periodo di tempo limitato.

LA SITUAZIONE NEL MONDO

Venerdì negli Stati Uniti si sono registrati oltre 68 mila nuovi casi di Covid-19, il numero più alto in un solo giorno da luglio. Nuovo record di contagi anche in Francia: 32.427. In Gran Bretagna sono stati 16.171 contro i 15,650 del giorno precedente.

I DATI COVID DEL 18 OTTOBRE

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).