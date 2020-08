Coronavirus in Italia, bollettino del giorno 7 agosto 2020

In attesa del bollettino del 7 agosto 2020 sono 402 nuovi casi, 762 i ricoverati con sintomi, 42 quelli in terapia intensiva

Nuova giornata con l’informazione de L’Opinionista sull’emergenza Coronavirus in Italia. Oggi, venerdì 7 agosto andiamo a seguire le principali notizie e gli aggiornamenti sui dati forniti dal Dipartimento di Protezione Civile, che saranno preceduti a tutti gli aggiornamenti della giornata.

DATI COVID-19 IN ITALIA IL 6 AGOSTO

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 402; i decessi 6. Le persone ancora positive al Coronavirus erano 12.94. Di queste i soggetti ricoverati in terapia intensiva erano 42, 762 quelli ricoverati con sintomi.

I NUMERI REGIONE PER REGIONE

Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute, le persone positive nelle Regioni erano:5.728 in Lombardia, 778 in Piemonte, 1.652 in Emilia-Romagna, 1.097 in Veneto, 425 in Toscana, 210 in Liguria, 993 nel Lazio, 141 nelle Marche, 385 in Campania, 80 nella Provincia autonoma di Trento, 158 in Puglia, 153 in Friuli Venezia Giulia, 153 in Abruzzo, 342 in Sicilia, 124 nella Provincia autonoma di Bolzano, 29 in Umbria, 55 in Sardegna, 91 in Calabria, 13 in Valle d’Aosta, 34 in Molise, 53 in Basilicata.

IL REPORT SETTIMANALE DELL’ISS

Il monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute ha rilevato chel’indice di trasmissione nazionale (Rt) calcolato sui casi sintomatici, è pari a 1.01. “Al netto dei casi identificati attraverso attività di screening e dei casi importati, il numero di casi sintomatici diagnosticati nel nostro paese è stato sostanzialmente stazionario nelle scorse settimane”, si legge nel report. L’età mediana dei casi diagnosticati nell’ultima settimana é scesa intorno ai 40 anni. In tutte le Regioni e province autonome sono stati diagnosticati nuovi casi di infezione da Covid nella settimana di monitoraggio corrente” e “negli ultimi 14 giorni si osservano stime dell’indice di trasmissione Rt superiori ad 1 in undici Regioni dove si sono verificati nelle ultime 3 settimane recenti focolai, ma senza comportare un sovraccarico dei servizi assistenziali”



OMS: SEI VACCINI AL TEST FINALE

Il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha dichiarato che sei candidati vaccini sono arriivati nella terza fase degli studi clinici. Più di 140 laboratori in tutto il mondo stanno sviluppando vaccini e sei sono all’ultima fase in Stati Uniti, Cina, Regno Unito e Russia.

I DATI COVID DEL 7 AGOSTO

Alle 18 il Ministero della Salute ci aggiornerà nuovamente su quelli che saranno stati i dati giornalieri in Italia, relativi a guariti, positivi (in isolamento domiciliare con o senza sintomi, ricoverati, con particolare attenzione a quelli che sono in terapia intensiva o sub-intensiva).