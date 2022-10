Cremonini pronto per Indoor 2022: “La scaletta avrà delle belle novità”

BOLOGNA – Cesare Cremonini ha pubblicato oggi un post su Facebook prima di partire per Mantova, dove iniziano le prove generali del tour Indoor 2022: “Siete più di 130.000 persone e io non vedo l’ora di vedervi tutti”, scrive l’artista. “I grandi palasport sono come una vacanza d’amore con voi, li sento così e se c’è una cosa di cui ho bisogno oggi è amore. La scaletta ha delle belle novità, ve ne dico due per tutte. Per la prima volta porterò sul palco “Sardegna”, un brano molto importante per me e per tutto il pubblico che mi segue dagli inizi”.

Inoltre, prosegue Cremonini, “tornerà in scaletta “Possibili Scenari”, perché oggi dobbiamo constatare che sì, la felicità è ancora tutta da inventare. Ma so come portarne a vagonate a tutti voi che mi state dando costante affetto e fiducia, le cose più belle di questo periodo della mia vita. Sarà uno show che non si è mai visto e per questo motivo non posso dirvi di più”. Poi conclude: “Sono carico… sapete già cosa vuol dire, no?”.