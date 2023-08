Da Niccolò Fabi all’opera sonora dedicata a Margherita Hack: sulle note della sostenibilità al Mountain Future Festival

ANDALO – L’Altopiano della Paganella dà ufficialmente il benvenuto al secondo mese del Mountain Future Festival, l’evento dedicato alla montagna e ai suoi possibili futuri dal punto di vista ambientale, economico e turistico. La manifestazione, giunta alla quinta edizione, animerà il territorio fino a settembre, con due eventi speciali previsti per il mese di ottobre.

Focus principale dell’evento sarà il tema della sostenibilità — da sempre caro al territorio di Dolomiti Paganella, che ha scelto di mettere il benessere ambientale e sociale al centro del suo progetto di sviluppo turistico — che verrà affrontato attraverso un ricco calendario di dibattiti, passeggiate, mostre, incontri e appuntamenti musicali, protagonisti in particolare del mese di agosto.

A dare il via agli eventi in musica dell’edizione 2023 sarà “Respira”, il concerto, organizzato dal Consorzio Fai Vacanze, che il 6 agosto, nella meravigliosa faggeta del Parco del Respiro di Fai della Paganella, vedrà esibirsi il gruppo Erica Boschiero Trio. Per seguire l’esibizione della cantautrice, finalista del Premio Tenco 2022 per il Miglior Album Italiano, il ritrovo è previsto alle 15.30 al Palazzetto dello Sport di Fai, per poi raggiungere insieme la faggeta.

Il 10 agosto, la musica e le scienze saranno grandi protagoniste con “Stelle – opera sonora e musicale visionaria, dedicata a Margherita Hack, osservando il cielo di notte”, messa in scena da Miscele d’aria factory (ore 21.00, Fai della Paganella). Organizzata dal Consorzio Fai Vacanze, si tratterà di una coinvolgente e visionaria serata sonora e musicale dedicata alle stelle, alla luna, ai pianeti, alle galassie, al cosmo e, soprattutto, al viaggio, alla volontà di riconquistare gli spazi e alla voglia di ripartire.

Il 20 agosto, alle ore 17 al Pian dei Sarnacli ad Andalo, ci sarà invece l’attesissimo appuntamento con Niccolò Fabi che si esibirà con alcuni dei suoi brani più famosi e, in dialogo con Maria Concetta Mattei, rifletterà su come ognuno di noi possa contribuire a un futuro in equilibrio con l’ambiente naturale, partendo proprio “Dal cuore e dal pensiero”, come ricorda anche il titolo dell’incontro.

Dall’8 al 10 settembre, infine, il Mountain Future Festival rinnova la collaborazione con “Orme”, una manifestazione che si svolge interamente sui sentieri e nei boschi di Fai della Paganella e che unirà l’amore per la montagna, la natura, la musica e l’arte con il piacere di camminare.

“La musica è un linguaggio universale in grado di avvicinare le persone e superare barriere emotive e linguistiche. Gli appuntamenti musicali del Mountain Future Festival, quindi, si inseriscono perfettamente all’interno del percorso di sensibilizzazione che abbiamo avviato con l’obiettivo di conciliare, nel rispetto dell’ambiente, le esigenze del territorio, dei turisti e delle comunità locali”, spiega Luca D’Angelo, direttore dell’Apt Dolomiti Paganella. “Il fil rouge di questa quinta edizione del festival è ben rappresentato dal titolo dell’evento che coinvolgerà Niccolò Fabi e durante il quale si proverà a capire, anche attraverso la musica, come ognuno di noi possa contribuire a un futuro in equilibrio con l’ambiente naturale, partendo dai propri sentimenti, dai valori che esprime un territorio, ma anche dal pensiero e dalle evidenze della scienza”.

Il Mountain Future Festival è organizzato dall’Apt Dolomiti Paganella, dai Comuni e dalla Comunità della Paganella, in collaborazione con Andalo Vacanze, Molveno Holiday, Fai Vacanze e le Biblioteche della Paganella. Il programma completo del Mountain Future Festival è disponibile sul sito Internet www.mountainfuturefestival.it.