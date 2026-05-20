Il Monferr’Autore Festival riprende con Elena Ledda. Nuovi ospiti Banda Osiris e Bruno Gambarotta

ALESSANDRIA – Il Monferr’Autore Festival diretto da Enrico Deregibus riprende il suo cammino nella provincia di Alessandria dopo gli appuntamenti molto partecipati di aprile. Lo fa con una protagonista d’eccezione: Elena Ledda (foto), voce di punta del folk sardo e figura di riferimento della world music europea. Sabato 23 maggio alle 21 sarà a Castelletto Monferrato accompagnata da un altro importante nome della musica tradizionale italiana, il polistrumentista Mauro Palmas, per un concerto/incontro che sarà un’occasione per entrare nel suo universo artistico. La serata, che si terrà in piazza Vittorio Veneto con ingresso gratuito, è promossa da Accademia Monferrato Musica&Danza, che cura anche la direzione organizzativa dell’intera rassegna. Ledda sarà presente anche il giorno precedente in un evento off della manifestazione dedicato ad Andrea Parodi, ad Avigliana (nei pressi di Torino), nell’ambito del Valsusa Film Fest.

Intanto il festival continua ad ampliarsi, grazie a due nuovi serate in cartellone: una con la creatività surreale della Banda Osiris, attesa il 2 luglio a Balzola, e l’altra con l’ironia raffinata di Bruno Gambarotta, che l’11 luglio sarà a Gamalero in un’anteprima del festival letterario di San Lorenzo. Due presenze che confermano la natura trasversale della manifestazione, che intreccia canzone d’autore, rock, folk, ma anche teatro, cinema, comicità intelligente e letteratura, spesso con formule che prevedono un dialogo con gli ospiti, in una sorta di live journalism.

Dopo Ledda, il programma proseguirà con Riccardo Rossi (29 maggio a Pontestura), Gianni Coscia (31 maggio a Treville), i Tre Martelli (7 giugno a Lu Cuccaro Monferrato), Davide Van De Sfroos (10 giugno a Volpedo), Dente (14 giugno ad Alessandria), Violante Placido (25 giugno a Rivarone) e un omaggio a Enzo Jannacci (27 giugno a Castelletto Monferrato). A luglio oltre alla Banda Osiris e a Gambarotta sono attese altre novità che saranno svelate nelle prossime settimane. Una serie di eventi che dà continuità al ricco percorso avviato ad aprile con Unalettricepercaso, Ron, Mauro Pagani, Lamante, Cisco e Edda.

A settembre la programmazione riprenderà con nuove serate, consolidando la manifestazione come uno dei poli culturali più vivaci e variegati del Nord-ovest, in un territorio peraltro facilmente raggiungibile da Torino, Milano e Genova. Fra gli eventi di settembre momento importante sarà la finale del Monferrato Music Contest, in programma al Country Sport Village di Mirabello Monferrato (AL).

Con il Monferr’Autore Festival è partito infatti anche il bando di questo concorso, che è riservato a solisti e gruppi sotto i 35 anni della provincia di Alessandria che siano autori delle proprie canzoni. L’iniziativa è in collaborazione con RadioGold. Il bando, insieme alla scheda di iscrizione, è disponibile su www.countrysportvillage-mirabello.it. L’iscrizione è gratuita, la scadenza è fissata al 1° luglio 2026.

La rassegna continua così a mappare il territorio del Monferrato (sito Unesco) e dei suoi dintorni, valorizzando i luoghi che la sostengono e accolgono: i comuni di Balzola, Conzano, Gamalero (nel festival letterario di San Lorenzo), Lu Cuccaro Monferrato, Occimiano, Pontestura, Rivarone, Treville e Volpedo (nel festival Fiori di pesco), il circolo Ferrero, il multisala Kristalli e L’Officina di Alessandria, il Country Sport Village di Mirabello Monferrato, Pantagruel di Casale Monferrato e, fuori provincia, il Valsusa Film Fest e la stessa Accademia Monferrato Musica&Danza, che produce le due serate a Castelletto Monferrato.