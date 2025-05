“Diciotto”, il primo EP di LUK3: la tracklist

Dal 30 maggio sarà disponibile in fisico e in digitale “Diciotto” (DMB/TRIGGGER, distribuzione ADA/WARNER), il primo EP di LUK3, giovanissimo cantautore campano che si è fatto amare dal pubblico di Amici 24.

È attivo il pre-order del CD autografato, in esclusiva sullo shop ufficiale di Warner Music Italy (http://ada.lnk.to/diciotto). L’EP è composto da 6 brani, tra cui l’inedito “Canzoncine”, racconto della lotta interiore adolescenziale, dove l’artista si rivela con delicatezza e profondità.

Raccoglie i brani più rappresentativi del percorso di Luk3 ad Amici 24, come “Valentine” e “Parigi in motorino”, che hanno già riscosso grande successo tra il pubblico, oltre al nuovo singolo che si prepara a diventare la colonna sonora dell’estate “Bianca-Prada”, pubblicato il 13 maggio e diventato già virale su TikTok.

Tracklist:

Canzoncine Valentine Bianca-Prada Piangi Roma Lo Sa Parigi In Motorino

LUK3 sarà in giro per l’Italia con un instore tour dedicato all’incontro con i fan in occasione dell’uscita del suo primo EP. Di seguito tutte le date:

Venerdì 30 maggio a Marcianise (Caserta) – Centro Commerciale Il Campania

Sabato 31 maggio a Catania – Centro Commerciale Centro Sicilia

Domenica 1 giugno a Rizziconi (Reggio Calabria) – Centro Commerciale Porto degli Ulivi

Martedì 3 giugno a Milano – Mondadori Duomo

Martedì 3 giugno a Brescia – Centro Commerciale Elnos

Mercoledì 4 giugno a Padova – Centro Commerciale Le Brentelle

Giovedì 5 giugno a Roma – Discoteca Laziale

Venerdì 6 giugno a Città Sant’Angelo (Pescara) – Santangelo Outlet Village

Sabato 7 giugno a Modena – Centro Commerciale Grandemilia

Domenica 8 giugno a Villesse (Gorizia) – Centro Commerciale Tiare Shopping

Mercoledì 11 giugno a Fiumicino (Roma) – Parco Da Vinci

Giovedì 12 giugno a Perugia – Centro Commerciale Emisfero

Venerdì 13 giugno a Pierdiripa (Macerata) – Centro Commerciale Val Di Chienti

LUK3, classe 2007, nome d’arte di Luca Pasquariello, è un giovane cantautore nato a Marcianise, in provincia di Caserta. Fin da bambino ha sviluppato una profonda passione per la musica, iniziando a suonare la chitarra con il supporto della famiglia e scrivendo la sua prima canzone a soli 13 anni. Prima di entrare ad Amici 24, LUK3 aveva già conquistato il pubblico del web, costruendo una fanbase solida e appassionata tra Instagram e TikTok, dove conta centinaia di migliaia di follower (600k su TikTok e 272k su Instagram). Alcuni suoi brani sono diventati virali, tra cui “Tutta Rosa” (in collaborazione con Ascanio e Vyperr), “Alice” (sempre con Ascanio), “Sara” e “Chiamerò mio figlio con il nome tuo”. Durante il suo percorso nel talent, ha conquistato il pubblico con uno stile fresco e autentico, presentando inediti come “Parigi in motorino”, “Valentine”, “Piangi” e “Roma lo sa”, tanto da superare i 13 milioni di stream su Spotify.

Al termine dell’esperienza televisiva, LUK3 ha dichiarato: «Sono felice perché a 18 anni so già cosa farò per tutta la vita. Palchi, adrenalina, scrivere e cantare fino a perdere la voce – è tutto quello che voglio».