“Divinae Follie-Storia della generazione che ballava negli anni Novanta”, tripletta da bestseller nelle classifiche Amazon

ROMA – Un viaggio nel cuore pulsante degli anni Novanta, tra musica, sogni e rivoluzioni culturali: “Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta”, il nuovo libro di Lucio Palazzo (Castelvecchi Editore, pp. 216, € 18,50), è già in vetta alle classifiche Amazon nelle categorie Storia e Critica Musicale, Musica Dance, Musica Techno ed Elettronica, dove conquista il primo gradino del podio.

Un romanzo vibrante che restituisce il battito frenetico di un’epoca e l’epica di una generazione che ha fatto della notte il proprio regno. Come ha scritto Francesca Di Tommaso su La Gazzetta del Mezzogiorno: “La storia della generazione dance degli anni ’90”. Sullo sfondo, i primi concerti di artisti emergenti come Ligabue, Fiorello, Jovanotti, e l’ultima gioventù cresciuta senza smartphone, internet e social network.

I giovani degli anni ’90 sono stati gli ultimi a vivere e crescere ancora con l’abitudine di costruire relazioni nella vita reale e non virtuale. I luoghi fisici avevano un ruolo fondamentale. Fra la fine degli anni ’80 e l’inizio dei ’90, il rito dello stare insieme per ascoltare musica e ballare fa un salto di qualità: in Italia arrivano le prime grandi discoteche, sulla scorta dell’esperienza americana e inglese. L’uomo che seleziona la musica viene messo fisicamente al centro della scena, nascono locali come il Cocoricò, il Pascià ed altri sulla riviera romagnola che ospitano esibizioni complesse, con l’uso di costumi e con una impostazione spesso teatrale. Il deejay diventa una rockstar, la notte cambia liturgie diventando una sorta di messa laica, che purifica chi vi partecipa dalle scorie della vita reale.

A Sud c’è il Divinae Follie, della famiglia Mastrogiacomo, che non nasce in Romagna ma a Bisceglie, in una Puglia non abituata a quello spettacolo, in un territorio che non è quello di oggi. “Divinae Follie – Storia della generazione che ballava negli anni Novanta” è il primo romanzo ambientato in una di quelle discoteche e che parla di quella generazione, dei ragazzi che videro arrivare la prima house music di Frankie Knuckles da Chicago, e che assistettero all’ esplosione di nomi come Fiorello e Jovanotti.

