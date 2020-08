Dl agosto, Cna: “Completato intervento di sostegno economia senza pari. Ora far ripartire gli investimenti pubblici e favorire quelli privati”

ROMA – “Cna dà atto al governo di avere completato con il Dl agosto un intervento a sostegno dell’economia, deciso in soli cinque mesi, di dimensioni senza pari. Particolarmente significativa è l’azione mirata a sostenere l’occupazione grazie alla proroga e alle risorse aggiuntive per la cassa integrazione nonché all’esonero dei versamenti contributivi”. Lo si legge in un comunicato della Cna.

“Apprezzabile – continua la nota dell’associazione – l’ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e l’impegno a rispondere ai problemi dell’autotrasporto e del turismo, settori ancora in difficoltà. Provvedimenti necessari a tenere in vita il Paese e ad aiutare a recuperare quella normalità che per molte attività appare ancora lontana. Il sostegno pubblico, però, non potrà proseguire a oltranza in assenza di una ripresa dell’economia, trainata dalla ripartenza degli investimenti pubblici, e di un quadro complessivo favorevole alla ripresa degli investimenti privati”.