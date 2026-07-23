Emma Nolde sold out a Milano, annuncia una nuova data a conclusione del tour estivo

MILANO – Dopo aver vinto la Targa Tenco per Miglior Canzone Singola con il brano “Quello che deve essere sarà”, Emma Nolde raddoppia l’appuntamento conclusivo del tour estivo: oltre al concerto di mercoledì 30 settembre, già sold out, si aggiunge quello del 29 settembre, sempre in Santeria Toscana a Milano. Biglietti disponibili su TicketOne e Dice. Le due date saranno la festosa conclusione di un’estate ricca di musica e incontri: parallelamente al tour che, tra i tanti festival nostrani, la vede per la prima volta in line-up allo Sziget Festival di Budapest e al fianco di Jovanotti nella data del Summer Jova Party di Barletta, Emma è impegnata anche con lo spettacolo originale di poesia e musica “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano” insieme a Roberto Mercadini.

Riconosciuta sin dagli esordi come uno dei talenti più affascinanti del panorama italiano, Emma Nolde è una cantautrice, musicista e performer formidabile anche nella dimensione live. Già celebrata come Performer of the Year 2025 da Billboard, accoglie ogni concerto come un’occasione di incontro con il proprio pubblico, tra attimi di delicata emotività e impeti di travolgente energia, dando prova di come la musica dal vivo possa essere uno spazio di inclusione, verità e bellezza. Nuova musica è nell’aria: sia i concerti del tour estivo che le date dello spettacolo con Roberto Mercadini saranno l’occasione per ascoltare alcune canzoni inedite della cantautrice, oltre ai brani più amati dei suoi tre album “Toccaterra”, “Dormi” e “Nuovospaziotempo”.

CALENDARIO ESTATE 2026

EMMA NOLDE – TOUR ESTIVO 2026:

28 maggio – Colle (SI) – Sonar – DATA ZERO

30 maggio – Roma – Spring Attitude Festival

28 giugno – Lugo (RA) – Ravenna Festival, con l’Orchestra La Corelli

14 luglio – Arezzo – Mengo Music Festival

18 luglio – Castelleone di Suasa (AN) – Incanto Marche

22 luglio – Genova – Balena Festival

25 luglio – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle

30 luglio – Siracusa – D come Dannate ingenue, con Carmen Consoli @ Teatro Greco

31 luglio – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee

12 agosto – Budapest (HU) – Sziget Festival

17 agosto – Barletta – Jova Summer Party 2026

29 settembre – Milano – Santeria Toscana – NUOVA DATA

30 settembre – Milano – Santeria Toscana – SOLD OUT

Biglietti e maggiori informazioni sul sito di Locusta: https://www.locusta.net/emma-nolde-tour-estivo-2026. Maggiori info presto disponibili anche sul nuovo sito dell’artista: www.emmanolde.it.

EMMA NOLDE & ROBERTO MERCADINI – “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano. Canzoni e poesie in dialogo” (spettacolo)

25 giugno – Andria – Festival della Disperazione

8 luglio – Desio (MB) – Parco Tittoni

10 luglio – Bosco (SA) – Microcosmi

5 settembre – Rimini – Le città visibili

18 settembre – Napoli – Teatro dei Piccoli

19 settembre – Perugia – San Francesco al Prato

Biglietti e maggiori informazioni sul sito dell’artista: https://emmanolde.it/pages/nolde-e-mercadini.