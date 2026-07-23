Emma Nolde sold out a Milano, annuncia una nuova data a conclusione del tour estivo

MILANO – Dopo aver vinto la Targa Tenco per Miglior Canzone Singola con il brano “Quello che deve essere sarà”, Emma Nolde raddoppia l’appuntamento conclusivo del tour estivo: oltre al concerto di mercoledì 30 settembre, già sold out, si aggiunge quello del 29 settembre, sempre in Santeria Toscana a Milano. Biglietti disponibili su TicketOne e Dice. Le due date saranno la festosa conclusione di un’estate ricca di musica e incontri: parallelamente al tour che, tra i tanti festival nostrani, la vede per la prima volta in line-up allo Sziget Festival di Budapest e al fianco di Jovanotti nella data del Summer Jova Party di Barletta, Emma è impegnata anche con lo spettacolo originale di poesia e musica “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano” insieme a Roberto Mercadini.
Riconosciuta sin dagli esordi come uno dei talenti più affascinanti del panorama italiano, Emma Nolde è una cantautrice, musicista e performer formidabile anche nella dimensione live. Già celebrata come Performer of the Year 2025 da Billboard, accoglie ogni concerto come un’occasione di incontro con il proprio pubblico, tra attimi di delicata emotività e impeti di travolgente energia, dando prova di come la musica dal vivo possa essere uno spazio di inclusione, verità e bellezza. Nuova musica è nell’aria: sia i concerti del tour estivo che le date dello spettacolo con Roberto Mercadini saranno l’occasione per ascoltare alcune canzoni inedite della cantautrice, oltre ai brani più amati dei suoi tre album “Toccaterra”, “Dormi” e “Nuovospaziotempo”.
CALENDARIO ESTATE 2026
EMMA NOLDE – TOUR ESTIVO 2026:
28 maggio – Colle (SI) – Sonar – DATA ZERO
30 maggio – Roma – Spring Attitude Festival
28 giugno – Lugo (RA) – Ravenna Festival, con l’Orchestra La Corelli
14 luglio – Arezzo – Mengo Music Festival
18 luglio – Castelleone di Suasa (AN) – Incanto Marche
22 luglio – Genova – Balena Festival
25 luglio – Ferrara – Ferrara Sotto Le Stelle
30 luglio – Siracusa – D come Dannate ingenue, con Carmen Consoli @ Teatro Greco
31 luglio – Gradisca d’Isonzo (GO) – Onde Mediterranee
12 agosto – Budapest (HU) – Sziget Festival
17 agosto – Barletta – Jova Summer Party 2026
29 settembre – Milano – Santeria Toscana – NUOVA DATA
30 settembre – Milano – Santeria Toscana – SOLD OUT
Biglietti e maggiori informazioni sul sito di Locusta: https://www.locusta.net/emma-nolde-tour-estivo-2026. Maggiori info presto disponibili anche sul nuovo sito dell’artista: www.emmanolde.it.
EMMA NOLDE & ROBERTO MERCADINI – “Tu che ti senti ai fianchi l’uragano. Canzoni e poesie in dialogo” (spettacolo)
25 giugno – Andria – Festival della Disperazione
8 luglio – Desio (MB) – Parco Tittoni
10 luglio – Bosco (SA) – Microcosmi
5 settembre – Rimini – Le città visibili
18 settembre – Napoli – Teatro dei Piccoli
19 settembre – Perugia – San Francesco al Prato
Biglietti e maggiori informazioni sul sito dell’artista: https://emmanolde.it/pages/nolde-e-mercadini.