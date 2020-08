Ennio Salomone: “Fastidio” è il nuovo singolo del cantautore siciliano

ROMA – Arriva in radio e nei digital store “Fastidio”, il nuovo brano di Ennio Salomone, prodotto da Dario Giuffrida, pubblicato da Roughmachine ed edito da Maqueta Records. Questo brano vuole essere un’invettiva, un ossessivo ed impulsivo sfogo contro le disillusioni e gli inganni che la vita ci mette davanti.

Il videoclip ufficiale è un road movie, diretto da Francesco Raso e Accursio Graffeo, che rappresenta anche un omaggio agli scorci e ai colori della Sicilia, terra natia a cui il cantautore, nonostante viva tra Roma e Milano da anni, continua a rimanere fortemente legato.

Ennio Salomone: la biografia

Classe 1987, Ennio Salomone è un cantautore e musicista siciliano, trapiantato tra Roma e Milano. Negli anni ha vinto svariati festival di musica indipendente e d’autore, si è esibito in giro per l’Italia e ha collaborato e cantato in diversi dischi, tra cui l’ultimo singolo di Oliviero Malaspina (già autore per Raphael Gualazzi, Cristiano De Andrè e ultimo collaboratore di Fabrizio De André) dal titolo “Vengo a portarti il mio nuovo amore”

È stato produttore e arrangiatore dell’ultimo album del cantautore marchigiano Andrea Papetti. Nel 2015 si è trasferito a Roma dove ha iniziato un’intensa attività concertistica, aprendo i concerti a Francesco Tricarico, Pippo Pollina e si è esibito in giro per la penisola, in full band e da solo con la chitarra.

Nel 2017 è uscito il suo primo disco “Se passeggio faccio prima”, prodotto da Stefano Borzi (Max Gazzè, Tiromancino, Valerio Scanu) per Stemma Records, di cui fanno parte i singoli “35 minuti di bacio” e “Ludovica”. Nel 2020 pubblica “Fastidio”, il suo nuovo singolo prodotto da Dario Giuffrida.