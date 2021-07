Ennio Salomone: “Io non ti ho detto niente” è il nuovo singolo

ROMA – E’ in radio e nei digital store dal 16 luglio “Io non ti ho detto niente”, il nuovo brano di Ennio Salomone, pubblicato da Maqueta Records. La canzone è un genuino ritorno alle origini, se non musicali, quantomeno emotive del cantautore. “Io non ti ho detto niente” veste i panni di una canzone rock dal gusto retrò, in cui però trovano spazio sintetizzatori aggressivi, chitarre fendenti e una voce che esprime una rabbia autentica ed esplosiva.

“Dentro c’è la Sicilia – racconta lo stesso cantautore – la terra abbandonata dalla protagonista, vi sono i luoghi reali, gli spazi dell’anima, la nostalgia e la consapevolezza di un passato destinato a rimanere perfetto, intatto e cristallino proprio perché immortalato oramai nel ricordo più profondo”. La canzone, scritta e composta dallo stesso Ennio Salomone, si avvale degli arrangiamenti di Claudio La Gumina e Gerlando Accurso.