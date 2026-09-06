MILANO – Esce in digitale “Con l’affetto della memoria”, un capolavoro senza tempo di Domenico Modugno. Originariamente pubblicato nel 1971, questo concept album è un’elegia dedicata alla terra e alla vita contadina del Sud Italia degli anni ’50. Il disco racchiudeva sette nuovi brani e cinque pezzi storici, tutti rielaborati e reincisi, immergendo l’ascoltatore in un’atmosfera unica tra passato e memoria. A 55 anni dalla sua uscita originale, l’album viene riproposto in edizione speciale su vinile da 180 grammi e in compact disc, in uscita il 18 settembre per continuare a emozionare nuove generazioni e celebrare l’eredità musicale di un artista immortale.

Dalle parole dello stesso Modugno, “Con l’affetto della memoria” è un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni di quei luoghi e persone, evocati con nostalgia e amore. Tra le tracce spicca “Amara terra mia”, una delle canzoni più intense e struggenti di Modugno, che rappresenta il cuore pulsante di questo lavoro e che ritrae con profonda sensibilità il vissuto degli emigranti, non solo dal punto di vista geografico, ma anche emotivo e psicologico. L’intero album si presenta come un racconto potente e delicato, un omaggio all’affetto della memoria, spesso espresso con il dialetto salentino di San Pietro Vernotico, vicino per sonorità al siciliano, scelta che arricchisce ulteriormente l’autenticità e l’emozione dell’opera.

“Quando abbiamo iniziato a lavorare al progetto “Polignano a mare città della musica, promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, all’interno del quale la figura e l’eredità artistica di Domenico Modugno sono un punto di riferimento essenziale, abbiamo pensato che sarebbe stato bello rendere nuovamente disponibile sul mercato un album fondamentale come “Con l’affetto della memoria”, da tempo fuori catalogo – dichiara il direttore artistico Stefano Senardi – È, tra i lavori di Modugno, quello maggiormente incentrato sul discorso delle radici, e ci sembra fondante per un approfondimento sulla musica di questo grandissimo artista che andasse oltre le coordinate maggiormente conosciute. Grazie alla collaborazione di Sony Music Italy, all’interessamento della Regione Puglia e al parere favorevole della famiglia Modugno siamo riusciti in questo intento, che permette adesso a questo lavoro di tornare a occupare il posto che gli spetta, in versione fisica e digitale, nella discografia di Domenico Modugno”.