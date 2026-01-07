Francesco Levato, da Catanzaro alla conquista del mondo con la sua chitarra

COSENZA – Il chitarrista calabrese Francesco Levato è un giovane talento dello strumento. Nasce a Catanzaro nel 2001. Dopo aver frequentato il Liceo musicale “G.V. Gravina” di Crotone, viene ammesso ai corsi di alta formazione dell’Accademia Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola, dove perfeziona i suoi studi con i docenti del dipartimento di chitarra come Giovanni Puddu, Arturo Tallini e Matteo Mela.

Ha ottenuto il Diploma di merito frequentando i corsi di perfezionamento estivi nella classe del M° Giovanni Puddu presso l’Accademia Chigiana di Siena, dove ha debuttato come solista presso il Salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini. E’ stato premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra i quali il Premio “A.M.A. Calabria” di Lamezia Terme e il Concorso Internazionale di Palmi.