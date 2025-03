Gli Europe allungano il tour estivo italiano, annunciate tre nuove date

MILANO – Gli Europe prolungano il loro viaggio italiano e aggiungono una nuova tappa alle tre già annunciate. Questo il calendario aggiornato: Sabato 14 Giugno – Cagliari, Arena in Fiera; Lunedì 14 Luglio – Genova, Arena del Mare; Martedì 15 Luglio – Bologna, Sequoie Music Park; Giovedì 11 Settembre – Napoli, Noisy Naples Fest. I biglietti per il concerto di Napoli sono disponibili sul circuito ETES, mentre quelli delle altre date sono in vendita su Boxol e Box Office Sardegna (Cagliari), Ticketone (Genova, Bologna) e BoxerTicket (Bologna).

Joey Tempest, John Norum, Mic Michaeli, John Leven e Ian Haugland hanno all’attivo alcuni dei brani che hanno segnato la storia di un genere, uno tra tutti The Final Countdown, che nel 2022 ha raggiunto il traguardo di un miliardo di visualizzazioni su YouTube. La formazione non mostra segni di stanchezza: lo stesso anno parte in un tour dei palazzetti con Whitesnake e Foreigner, per poi partecipare a una serie di festival e concludere con tre sold out nelle più grandi arene di Cile, Brasile e Argentina. Con oltre quarant’anni di carriera alle spalle, undici album in studio e un’infinita serie di concerti sold out in tutto il globo, gli Europe non hanno nessuna voglia di rallentare. Info: www.barleyarts.com.