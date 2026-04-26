Iglesias, dal 3 maggio al 7 giugno nel Teatro Electra la grande musica dal vivo con 4 concerti

IGLESIAS – Cresce l’attesa per il grande ritorno della rassegna cameristica I Concerti di Primavera, realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias Classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler ETS sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia.

“Giunti all’ottava edizione, I Concerti di Primavera sono pronti a ripartire con una nuova soddisfacente programmazione. Ogni anno lavoriamo a questa rassegna con grande passione, cercando di costruire un viaggio musicale che emozioni e sorprenda. Il Teatro Electra diventa così un luogo speciale, dove la musica prende vita e crea connessioni profonde con il pubblico”, commenta il direttore artistico della rassegna concertistica Fabio Furia.

Dal 3 maggio al 7 giugno, la magia della grande musica dal vivo ritorna al Teatro Electra di Iglesias dove andranno in scena quattro speciali appuntamenti (tutti in programma alle ore 19.30) e si alterneranno sul palco affermati musicisti e giovani talenti di caratura internazionale.

Il sipario sulla rassegna si alzerà domenica 3 maggio con il concerto “Dialoghi musicali tra Oriente ed Occidente” del duo formato da Marianna di Ruvo (saxofono) e dalla pianista Chiara Lacertosa, che presenteranno un repertorio raffinato e coinvolgente tra le musiche di G. Fitkin, F. Say, H. Villa Lobos, e A. Piazzolla.

Il secondo appuntamento del mese di maggio è in programma invece domenica 10, quando sul palco del Teatro Electra salirà il Belle Epoque Ensemble, gruppo cameristico formato da: Armand Priftuli (violino), Vladimir Kocaqi (violoncello), Gaetano Falzarano (clarinetto) e Paolo Scibilia direttore e pianista che terrà uno strepitoso concerto dal titolo “Il Caffè -Concerto Italiano tra fine Ottocento e primo Novecento”. L’Ensemble riporta a galla memorie di un tempo in cui le città di Napoli, Palermo, Firenze, Torino, Milano, Venezia, Trieste sono state tra le capitali mitteleuropee della cultura e dello spettacolo.

Inoltre, il Belle Epoque Ensemble, presenterà un raffinato repertorio a cavallo tra metà Ottocento e inizi Novecento, costituito da pezzi caratteristici di autori minori, nonchè selezioni tratte da note opere liriche di celebri operisti ed operettisti.

La rassegna dopo una breve pausa riprenderà il 31 maggio con il concerto dal titolo “Divagazioni a dieci corde” del duo formato dal violinista di caratura internazionale Ettore Pellegrino e dal chitarrista Gianluca Persichetti, che condurranno il pubblico in un viaggio sonoro tra le musiche di Niccolò Paganini, Fantasis uber Rossinis Moisé, Heitor Villa-Lobos, Pablo de Sarasate, Baden Powell e Astor Piazzolla.

Il sipario sulla rassegna concertistica dei Concerti di Primavera calerà domenica 7 giugno con il concerto “Virtuoso”, del Carles & Sofia Piano Duo, formato dai “re del pianoforte a quattro mani”, Carles Lama e Sofia Cabruja, grazie alla loro straordinaria intesa artistica, alla brillantezza tecnica e a un’eleganza sonora che li ha resi uno dei duo pianistici più riconosciuti al mondo.

Il programma metterà in luce le abilità virtuosistiche degli interpreti, spaziando tra le musiche di Rossini, Puccini, Verdi, Bellini, Čajkovskij, Saint-Saëns e Ravel.

INFO E PRENOTAZIONI

Per assistere ai concerti è necessaria la prenotazione.

I biglietti del concerto saranno acquistabili presso il sito dell’associazione al seguente link https://ticket.cinebot.it/associazioneantonstadler/ al costo di €10,00 Intero (Platea), €7,00 Intero (loggia) e Ridotto bambini sotto i 10 anni e disabili al costo di €7,00.

Abbonamento platea: € 30,00

Abbonamento loggia: € 22,00

Per info e prenotazioni: amministrazione.stadler@gmail.com; www.associazioneantonstadler.it