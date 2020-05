FRANCESCO RENGA

OGGI ESCE IL NUOVO BRANO

“INSIEME: GRANDI AMORI”

IN RADIO E SU TUTTE LE PIATTAFORME DIGITALI

Francesco Renga è uscito lo scorso 22 maggio con “Insieme: grandi amori” (Sony Music Italy), il nuovo brano da oggi disponibile in radio e disponibile su tutte le piattaforme digitali. Scritto dallo stesso Francesco insieme a Daniele Coro e Diego Mancino e prodotto da Dario Faini e Daniele Coro, è un inno alla vita e rappresenta la voglia di tornare alla normalità, di ripartire, e di ritrovare i “grandi amori” appunto, senza dimenticare i valori di comunità e di solidarietà che hanno contraddistinto questo ultimo periodo. Di seguito il video del brano che conosceremo meglio anche attraverso il suo testo.

“Insieme” è un inno alla felicità, alla speranza contro la paura di vivere – racconta il cantante – È un inno alla vita stessa e a quello che dovrebbe essere il suo motore sempre: è un inno all’Amore. A quel sentimento assoluto che cerco di cantare in ogni mia canzone. Quel sentimento che ci unisce e ci fa sentire una comunità. Perché “la vita non è fatta per vivere da soli, la vita è fatta per amare… altro che cantare canzoni, qui c’è bisogno di grandi Amori… insieme”.

Una musica che può dare coraggio ma come ha riferito in un’intervista al Corriere della Sera “c’è bisogno di grandi amori, motori potenti che muovono energie positive“. Momenti non facili di quarantena anche per Renga che li ha vissuti inizialmente con angoscia, quasi paura. Poi l’abitudine ha reso tutto più “normale”. Doveroso ricordare la sua partecipazione con Ambra Angiolini all’iniziativa “SOStieni Brescia” dove sono stati raccolti oltre 2 milioni di euro: “L’idea è di Ambra che in queste cose ha una marcia in più. Brescia ha sempre dimostrato la sua generosità e le sue radici ben salde. Il Comune sta coordinando gli interventi: all’inizio le donazioni sono andate agli ospedali, ora ci si dirige verso chi è in difficoltà economica. Vedere le immagini di Brescia deserta sulle note di “Angelo” è stato potente”.

TESTO DI INSIEME: GRANDI AMORI – FRANCESCO RENGA

Ho preso preso fiato come proprio prima di affondare

nel centro di questo immenso mare

non avere paura mi dicono i giorni

non avere paura ti dico

Siamo anime distese al sole ad asciugare

dopo una tempesta che ci ha fatto naufragare

non avere paura ogni giorno

non avere paura ti dico

La vita non è fatta

per vivere da soli

la vita è fatta per amare

Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

Altro che restare da soli

altro che chiamarsi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori

Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

siamo insieme

insieme

Così leggeri da sentirci quasi sempre in volo

per questo che preghiamo solo se crolliamo al suolo

non avere paura ogni giorno

non avere paura ti dico

La vita non è fatta

per rimanere soli

la vita è fatta per amare

Altro che comprare dei fiori

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

Altro che restare da soli

altro che chiudersi fuori

qui c’è bisogno di grandi amori

Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

Il mondo promette ogni cosa

la vita non è solo una scusa

e mentre si schierano gli eserciti

noi spariamo l’amore a raffica

insieme

insieme

Altro che cantare canzoni

altro che stupidi cuori

qui c’è bisogno di grandi amori

Tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme

tutto bene, stiamo bene, siamo insieme.