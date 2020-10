Isola Bio, bevande all’Avena e al Riso 0% Zuccheri e biscotti: le novità

Due bevande vegetali e dei Biscotti all’avena e sesamo, sono le novità che Isola Bio ha appena lanciato sul mercato

Da un lato, due bevande 0% zuccheri per rigenerare, in maniera sana ed equilibrata, qualsiasi momento della giornata, dall’altro, dei fragranti biscotti per ristorarsi, nei momenti di pausa, con un’inaspettata carica di minerali e fibre. Sono queste le nuove ricette della Casa di Isola Bio, l’azienda di Badia Polesine che nasce per offrire prodotti biologici, 100% vegetali e sostenibili. Avena 0% Zuccheri e Riso 0% Zuccheri sono i gusti che vanno ad arricchire la gamma di bevande vegetali 0% Zuccheri, dall’alto profilo nutrizionale, che comprende anche Mandorla, Cocco e Soia Light. Avena Sesamo è invece la nuova variante che si aggiunge alla linea di Biscotti Nutri+. Queste novità saranno presenti al Sana 2020, 9-11 ottobre a Bologna, a garanzia dell’alta qualità dei prodotti Isola Bio e dell’impegno dell’azienda nei confronti dell’innovazione, della ricerca e della sostenibilità. E non è tutto, questa sarà l’occasione, per Isola Bio, per presentare ufficialmente altre golose novità all’avena previste in lancio a Novembre.

Sana, Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, è infatti il principale palcoscenico del mercato Bio in Italia. Lo spazio della migliore produzione biologica Made in Italy e il punto d’incontro fra produttori, distributori, istituzioni ed enti di certificazione. Quest’anno inoltre riprende l’importante iniziativa “Rivoluzione Bio”, gli Stati generali del Biologico, per riflettere e definire gli obiettivi strategici sull’utilizzo del biologico nell’agricoltura italiana. Un argomento che sta molto a cuore a Isola Bio, che da sempre ha l’obiettivo di accompagnare tutta la famiglia verso un’alimentazione sana in armonia con la Natura. L’azienda infatti gode di una filiera agricola di oltre 700 ettari, dalle campagne pianeggianti del Veneto, alle grandi vallate del Molise, e unisce terreni di proprietà in cui 35 agricoltori coltivano biologicamente e con passione Avena, Farro, Miglio, Orzo e Sorgo. Inoltre, Isola Bio ha aderito ad una filiera dell’Avena rispettosa della Biodiversità che segue pratiche agricole in grado di favorirne la conservazione. Le coltivazioni utilizzano un’energia di tipo green e rispettano l’Ambiente e i bioritmi della Natura, senza l’uso di OGM o pesticidi.

Anche le novità di Casa Isola Bio sono create mantenendo alti tutti gli standard di qualità, sostenibilità e… gusto. Non solo impegno per l’Ambiente infatti, ma, soprattutto, per garantire prodotti gustosi e che soddisfino le necessità dei consumatori. Le bevande Avena 0% Zuccheri e Riso 0% Zuccheri, sono realizzate secondo un metodo semplice che conserva intatti il gusto e la leggerezza intrinsechi dei cereali pur non prevedendo la formazione di zuccheri che tipicamente caratterizza l’apporto nutrizionale e il profilo organolettico delle Bevande a base di avena e riso. Nei Biscotti Nutri+ Avena Sesamo invece, l’avena integrale incontra il gusto deciso e speziato del sesamo conferendo una croccantezza e una fragranza esotica irresistibili, con un prezioso apporto di fibre e minerali.

Entrambe le novità sono l’ideale per ricaricarsi a colazione o durante le pause quotidiane, sempre con equilibrio e gusto, all’insegna del buonumore. Non c’è niente di meglio infatti, che cominciare la giornata con il sorriso. Lo sa bene Isola Bio, portatore in Italia del Breakslow, la tendenza d’Oltreoceano che considera la colazione come un rituale da condividere con le persone a cui si vuole bene e momento che genera positività e ottimismo. Isola Bio porta in tavola prodotti biologici, in grado di conquistare sia i grandi che i piccoli, e che possano essere consumati anche da chi è intollerante o segue uno specifico regime alimentare.

La bevande Avena 0% Zuccheri e Riso 0% Zuccheri di Isola Bio sono disponibili nelle confezioni da 1 litro, in vendita nei punti vendita NaturaSì al prezzo consigliato di € 2,40. I Biscotti Nutri+ Avena Sesamo al prezzo consigliato di € 3,25. Per scoprire altre informazioni è possibile visitare il sito di Isola Bio.