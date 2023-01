Jerry Calà: “Il mio sogno più grande è quello di vedere il primo film diretto da mio figlio Johnny”

MILANO – «Adesso il mio sogno più grande è quello di vedere il primo film diretto da mio figlio Johnny, sta frequentando l’Accademia Civica “Luchino Visconti” a Milano, ha 20 anni e ha moltissimo talento». Così Jerry Calà oggi in radiovisione a RTL 102.5 News. «Per quanto riguarda il mio sogno personale a breve inizierò a girare una nuova commedia in cui sarò anche regista. Le riprese si svolgeranno fra il Molise, Napoli e Ischia, sarà molto divertente», continua.

«A chi vuole intraprende il mestiere dell’attore consiglio di verificare se dentro di sé c’è il fuoco sacro del cinema. Oggi c’è un po’ di confusione fra fare l’attore e l’essere famosi. Per essere famosi basta andare al Grande Fratello o fare un post sui social. Se vuoi davvero fare l’attore devi studiare e fare tanti provini. All’inizio della mia carriera ho avuto la grande fortuna di non essere solo, ero in compagnia degli amici “I gatti di vicolo miracoli” e insieme i no si affrontavano con maggiore allegria. Siamo cresciuti al “Derby Club” di Milano che è stato un po’ la nostra accademia dello spettacolo», conclude Calà.