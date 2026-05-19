Canzone d’autore, aperte le iscrizioni al premio “Canti alla Luna 2026 – Nuove Proposte”

MOTTOLA – Sono ufficialmente aperte le iscrizioni al premio “Canti alla Luna 2026 – Nuove Proposte”, contest dedicato ai protagonisti della nuova canzone d’autore italiana. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 giugno 2026. Maggiori informazioni e modulo per iscriversi sono disponibili su www.cantiallaluna.it. Il progetto, organizzato dall’Associazione culturale Canti alla Luna con il patrocinio del Comune di Mottola e della Regione Puglia, si rivolge a cantautori e gruppi musicali emergenti con l’obiettivo di individuare e valorizzare nuove canzoni della scena musicale italiana, supportando e promuovendo talenti di ogni genere mettendo in risalto unicità, autenticità e creatività degli artisti, offrendo loro un reale trampolino di lancio.

La serata finale si terrà il 21 luglio a Mottola e il vincitore si esibirà il giorno successivo durante la terza edizione del Premio Canti alla Luna, insieme ai Big della musica italiana in diretta radio e Tv. La partecipazione è aperta a tutti i generi musicali e non prevede limiti di età. Il percorso si sviluppa in più fasi fino alla proclamazione dei vincitori, premiando gli artisti che saranno capaci di distinguersi maggiormente per le qualità artistiche e musicali. Il brano vincitore sarà trasmesso in radio e promosso all’interno del circuito dei media partner.

Tra i protagonisti del progetto figurano artisti e professionisti affermati del panorama nazionale, coinvolti sia nelle attività artistiche sia nella supervisione del contest attraverso il Comitato Artistico di Garanzia. Ne fanno attualmente parte: Francesco Tricarico, cantautore; il Maestro Gabriele Semeraro, musicista, autore e compositore per Ornella Vanoni, Andrea Bocelli, Elisa e Raphael Gualazzi, direttore musicale del Premio Canti alla Luna; Pierdavide Carone, cantautore; Emilio Gallo, cantautore, autore e discografico per Sangita Records; Giuseppe De Santo, autore e componente dei Terraross; Franco Gigante, giornalista e critico musicale; il Maestro Michele Fazio, musicista, autore e compositore per Gianluca Grignani, Sergio Rubini, Roberto Vecchioni e Patty Pravo; Matteo Schinaia, giornalista, critico musicale e direttore di Ki.Fra TV; Maurizio Urgese, conduttore ed autore radiofonico; Marcello Biscosi, conduttore ed autore radiofonico, responsabile delle relazioni con le case discografiche. La Direzione Artistica del Premio è di Aldo Losito.