Lenti a contatto, la nuova linea a marchio Fielmann

Da oltre 50 anni, Fielmann è sinonimo di qualità a prezzi contenuti. Da oggi anche per le lenti a contatto, grazie ad Atrea, la nuova gamma di lenti a contatto firmata Fielmann. Fielmann ha democratizzato il settore ottico, rendendo gli occhiali di design un accessorio alla portata di tutti. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è il nostro obiettivo quotidiano. Gli ottici Fielmann si riconoscono nei clienti, li consigliano come loro stessi vorrebbero essere assistiti, impegnandosi a soddisfare i loro desideri e bisogni, fornendo sempre una soluzione personalizzata, indipendentemente dal prezzo.

Per poter soddisfare i desideri dei propri clienti, oltre ad offrire una vasta gamma di lenti a contatto dei più noti marchi internazionali, abbiamo sviluppato Atrea, la nostra linea di lenti a contatto giornaliere e mensili. Una nuova valida alternativa, trasparente e accessibile a tutti, senza compromettere la qualità. Le lenti giornaliere e mensili Atrea sono disponibili in tutti gli store Fielmann italiani, in due versioni: Select ed Excellence. Oltre alle lenti a contatto sferiche, la gamma Atrea comprende anche lenti toriche per la correzione dell’astigmatismo e lenti multifocali per la presbiopia.

Sempre più vicina ai clienti, attraverso il servizio di consegna periodica, Fielmann dà la possibilità al cliente di scegliere se ritirare le sue lenti a contatto presso lo store, o di farle recapitare ad un indirizzo specifico, con la frequenza desiderata, senza costi aggiuntivi o vincoli contrattuali, con la possibilità di rescindere il servizio in qualsiasi momento.

Con il servizio personalizzato di applicazione delle lenti a contatto, i nostri team di ottici competenti e specializzati sono a disposizione dei clienti, per guidarli nella scelta e nel loro utilizzo, oltre a verificarne l’adattamento, la gradazione e la compatibilità.

Grazie alla nostra pluriennale esperienza nella contattologia, le prestazioni della linea Atrea garantiscono a chi le indossa un prodotto di alta qualità a un prezzo contenuto. Un’ulteriore dimostrazione del nostro impegno verso l’empowerment individuale, che promuoviamo quotidianamente attraverso la democratizzazione della visione perfetta come strumento di espressione personale.

Fielmann: i vantaggi

All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica.

Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.

Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.

Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.

3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.

Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento!

Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero. *

Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.

* La durata dell’assicurazione decorre dal giorno dell’acquisto degli occhiali e vale 12 mesi; per dettagli vedi le condizioni complete di assicurazione nel tuo store o su www.fielmann.it.