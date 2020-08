Alla scoperta del nuovo brano del cantautore uscito il 30 luglio. Il testo da dà voce alle sue paure in un sound fresco ed internazionale

Giovedì 30 luglio è uscito sulle piattaforme streaming e in digital download “Look at me now”, il nuovo singolo del cantautore Luke Rhodes.

«Ho scritto questo brano nel 2018, un anno non semplice per me, in cui mi dicevo che se non avevo sfondato nella musica fino a quel momento allora non sarebbe mai successo. Così questa canzone è diventata il mio inno per scongiurare questi pensieri e acquisire consapevolezza del fatto che se avessi intrapreso una strada alternativa e abbandonato la musica, sarei stato molto più infelice. – spiega Luke Rhodes – “Look At Me Now” è un incoraggiamento ad essere fieri di sé stessi anche nel fallimento, perché si ha avuto il coraggio di continuare a perseguire i propri obiettivi nonostante tutto».

Con un sound fresco ed internazionale, in “Look at me now” Luke Rhodes dà voce alle sue paure, immaginandosi un ipotetico dialogo con una persona che ha fatto parte della sua vita e che adesso ne è uscita. Mentre l’altro ha abbandonando i sogni che un tempo li accomunavano, il protagonista è rimasto fedele a sé stesso e alle sue scelte, pur consapevole della fatica e degli ostacoli che dovrà ancora superare per raggiungere il suo traguardo.



“Look at me now” è un brano scritto, composto e prodotto da Luke Rhodes, mixato e masterizzato da Sam Wells.

TESTO LOOK AT ME NOW – LUKE RHODES

Look at me now

‘bout to become the best you’ve ever seen

And look at you now

You got what you need, life of mediocrity

Look at us now

Look how the thing we shared just go down

Watch’em while they go down

Welcome, make yourself at home babe

It’s been a while, I changed a couple of things here

Made some money, picked up my own life

Almost dropped it once

But I bet I can control it now

well I was supposed

To give up on everything like you did

You’re not even close

I kept shining, i won’t become like this

I wanna know things

You don’t wanna know

‘cause I’m still rocking

and you’re sitting on the floor so

CHORUS

Stop

Don’t lie to me I’m not blind

Everything you say’s not gonna change my mind

so I keep walking on a higher level than where you live

there, down on your knees

yeah

And there on the stage I will be

turn on the lights and “wow”

a million of suns

Burning for me with my people my band

my music yelled out from their mouths

sounds good, yeah

my mama will be there too , yeah

I know it was you’re dream too

but this world ain’t good

so deal with it

you gave up, yeah

CHORUS

Look at me now,

No-o-o-ow… x2

this is for each moment that i believed

one day

you would be on my side but the

truth is

i’ve always been alone

and it’s okay because

i’m so great so let’s me repeat

this is for each moment that i believed

one day

you would be on my side but this

track is

proving it’s better

this way

‘cause you’re looking at me now, now (look at me now)

CHORUS

Look at me now,

No-o-o-ow… x2

TRADUZIONE LOOK AT ME NOW – LUKE RHODES

Guardami adesso

<< Sta per diventare il migliore che tu abbia mai visto

E guardati ora

Hai quello che ti serve, vita di mediocrità

Guardaci adesso

Guarda come la cosa che abbiamo condiviso è appena andata giù

Guardali mentre scendono

Benvenuto, fatti sentire a casa piccola

È passato un po ‘di tempo, ho cambiato un paio di cose qui

Ho fatto un po ‘di soldi, raccolto la mia vita

Quasi lasciato cadere una volta

Ma scommetto che posso controllarlo ora

bene dovevo

Rinunciare a tutto come hai fatto tu

Non sei nemmeno vicino

Continuavo a brillare, non diventerò così

Voglio sapere delle cose

Non vuoi saperlo

Perché sto ancora dondolando

e sei seduto sul pavimento così

CORO

Fermare

Non mentirmi, non sono cieco

Tutto ciò che dici non mi cambierà idea

quindi continuo a camminare a un livello superiore rispetto a dove vivi

lì, in ginocchio

si

E lì sul palco sarò

accendi le luci e “wow”

un milione di soli

Bruciando per me con la mia gente la mia band

la mia musica urlava dalle loro bocche

suona bene, sì

anche mia mamma ci sarà, sì

So che anche tu sei un sogno

ma questo mondo non è buono

quindi affrontalo

hai rinunciato, sì

CORO

Guardami adesso,

No-o-o-ow … x2

questo è per ogni momento in cui ho creduto

un giorno

saresti dalla mia parte ma il

la verità è

sono sempre stato solo

e va bene perché

sono così grande quindi ripeto

questo è per ogni momento in cui ho creduto

un giorno

saresti dalla mia parte ma questo

la traccia è

dimostrando che è meglio

per di qua

Perché mi stai guardando ora, ora (guardami ora)

CORO

Guardami adesso,

No-o-o-ow … x2

CHI É LUKE RHODES

Luke Rhodes si avvicina alla musica a soli 6 anni, quando inizia a cantare e suonare la chitarra da autodidatta. In adolescenza inizia a suonare il pianoforte e scrivere canzoni in inglese, affinando anche la tecnica del suono e il videomaking: decide così di aprire un suo canale YouTube, dove pubblica cover. Nel 2016 si trasferisce dalle Marche a Roma, dove inizia a suonare nei pub e per le vie del centro. È in questo periodo che, dopo un’accurata ricerca del genere musicale che meglio lo rappresenta, scrive il suo primo vero album, con testi perlopiù autobiografici. Nel 2017 incontra il produttore Sam Wells, con cui dopo alcuni mesi decide di iniziare una collaborazione ed esce con il suo primo singolo “Missed It”. Negli anni successivi, continua a suonare per locali e teatri romani, sempre alla ricerca di uno stile nuovo e personale, con uno sguardo alle influenze RnB. “Look At Me Now” è il suo secondo singolo.