“Love’s in need of love today”, l’augurio di buon Natale di Tarsia

Tarsia, la cantautrice lucana, fra le più belle voci soul italiane che in questo 2020 ci hanno regalato perle musicali come “Passi” e “Dove siamo stati bene”, prodotte da Fernando Alba per Maqueta Records, a sorpresa esce con una cover stupenda e ci invita a riflettere attraverso le parole di Stevie Wonder scritte in “Love’s in need of love today” – (letteralmente) L’amore è nel bisogno di amore oggi. Tarsia accompagna questa canzone con delle immagini che la ritraggono durante la registrazione del brano ed alcuni momenti in studio.



“Da tempo avevo in mente di fare un omaggio al grande Stevie Wonder ed un giorno, cantando in studio questo brano al pianoforte per mandarlo ad un caro amico in Grecia, che stava attraversando un momento difficile, ho deciso di inciderlo per ringraziare tutti i suoi fan per il supporto in questo difficile anno”, dichiara Tarsia.

Accompagnata al pianoforte da Seby Burgio, registrata e mixata da Andrea Fabiani, con direzione artistica di Fernando Alba e le riprese e montaggio di Alessandro Sabeone, Tarsia ci regala una performance ed una versione che arriva dritta al cuore. L’anima di questa artista lucana, ancora una volta esprime al massimo il suo spessore artistico internazionale attraverso la sua bellissima voce che la colloca fra le cantanti ed interpreti più interessanti di questo 2020.

Tatiana Tarsia, cantautrice, in arte Tarsia, nasce a Policoro (MT), in Basilicata. Sin da piccola inizia a scrivere canzoni e studiare canto e pianoforte nel suo amato paese, circondata dal sostegno e dal calore della sua famiglia. La sua forte passione per la musica è ereditata dal padre. Le sue influenze musicali e sonore prendono ispirazione da Pino Daniele, Amy Winehouse, fino ad arrivare alla musica popolare della sua terra natìa.

Il debutto discografico di Tarsia è nel 2017 con il brano “Bolle di sapone“, accompagnato da un videoclip girato in Basilicata. Si susseguono una serie di eventi e festival che la vedono protagonista, come la vittoria del Contest “Non è mica da questi particolari che si giudica un cantautore” edizione 2020, il “Premio Incanto” nel 2018, ma anche un’importante attività concertistica in diversi club italiani tra cui: il Bravo Cafè e la Cantina Bentivoglio di Bologna, l’Asino che Vola e l’Alcazar live di Roma, Ottavo Talento di Bari e tanti altri.

Il suo progetto musicale è un crossover musicale tra diversi generi, caratterizzato da sonorità funk, soul, pop e jazz.