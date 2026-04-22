Luca Barbareschi premiato alla Pro Biennale: riconoscimento a un protagonista della scena culturale italiana

VENEZIA – Prestigioso riconoscimento per Luca Barbareschi, insignito del Premio Pro Biennale, consegnato dal presidente Salvo Nugnes, curatore d’arte e giornalista, in un contesto di grande rilievo dedicato alle eccellenze del panorama artistico e culturale. Il premio celebra una carriera articolata e di grande spessore, che ha visto Barbareschi distinguersi nel teatro, nel cinema e in televisione, affermandosi come una figura poliedrica e di riferimento nel mondo dello spettacolo italiano.

Nel conferire il riconoscimento, il presidente Salvo Nugnes ha motivato così l’assegnazione: “Per aver attraversato con autorevolezza teatro, cinema e televisione, distinguendosi come interprete intenso e produttore lungimirante, capace di dare voce alla complessità del nostro tempo”. Un tributo significativo che sottolinea non solo il talento artistico di Barbareschi, ma anche la sua capacità di interpretare e raccontare la contemporaneità con profondità e visione.

Il Premio Pro Biennale si conferma così come un appuntamento di prestigio, volto a valorizzare personalità che, attraverso il proprio lavoro, contribuiscono in modo incisivo alla crescita culturale e artistica. L’assegnazione a Luca Barbareschi rappresenta un riconoscimento meritato per un percorso professionale costruito con passione, rigore e costante ricerca, capace di lasciare un segno tangibile nel panorama culturale italiano e internazionale.