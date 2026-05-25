Mara Sattei: “Sabato sera”, il nuovo singolo in collaborazione con Enrico Nigiotti

ROMA – Alcune storie finiscono ma senza finire davvero. Restano sospese nei luoghi, nelle abitudini, nei tragitti fatti troppe volte insieme. Tra le penne più sensibili del panorama musicale italiano, Mara Sattei ed Enrico Nigiotti si incontrano per la prima volta in una collaborazione inedita: “sabato sera”, il nuovo singolo, sarà fuori ovunque il 29 maggio per Epic Records Italy / Sony Music Italy.

«“sabato sera” è un brano nato per i viaggi in macchina di notte. Racconta di due persone che, dopo essersi allontanate, continuano a cercarsi tra le strade di Roma, ritrovando negli sguardi tutto l’amore che avevano lasciato indietro. Il pezzo attraversa un vero e proprio viaggio sulle montagne russe di emozioni contrastanti, con la speranza di potersi ritrovare ancora, in una corsa notturna senza meta. Da subito ho pensato che Enrico fosse perfetto su questo brano, sono sempre stata fan della sua scrittura. Poter lavorare insieme è stato per me un piacere ed un onore e ho scoperto non solo un grande artista ma anche una splendida persona», racconta Mara Sattei.

«Quando Mara mi ha chiamato per propormi di partecipare a questo brano, ho accettato subito con grande entusiasmo. Ci siamo trovati in studio e ho scritto la mia strofa cercando di entrare nel modo più sincero possibile dentro la canzone. Ho voluto portare anche la mia chitarra, perché ci tenevo a lasciare qualcosa di profondamente mio all’interno di questa collaborazione. Secondo me è uno di quei pezzi che ti fanno venire voglia di abbassare i finestrini, cantare a squarciagola e sentirti leggero, senza pensieri. Sono felice di aver collaborato con Mara, che considero una cantautrice di grande sensibilità», aggiunge Enrico Nigiotti.

L’incontro tra Mara Sattei ed Enrico Nigiotti funziona proprio perché mette insieme due modi diversi ma complementari di raccontare l’amore e le sue crepe. Con “sabato sera”, i due artisti firmano un singolo estivo fuori dagli schemi, che sceglie di raccontare la parte più vulnerabile delle notti estive. Quella dei ritorni mancati, dei giri in macchina con i finestrini abbassati, delle città che sembrano troppo grandi quando si è da soli, e di tutte quelle persone che, anche dopo essersi dette addio, continuano a cercarsi sotto le stesse luci di sempre.

Ma non solo nuova musica: Mara Sattei è finalmente pronta a tornare live sui palchi delle principali città italiane con il suo CLUB TOUR 2026, che sarà l’occasione per ascoltare per la prima volta dal vivo le canzoni di “CHE ME NE FACCIO DEL TEMPO”, un album nato da un lavoro lungo quattro anni, gli stessi in cui Mara Sattei è rimasta lontana dai palchi.

Di seguito il calendario delle date prodotte e organizzate da Magellano Concerti:

13 NOVEMBRE 2026 – ROMA – ALCAZAR

14 NOVEMBRE 2026 – PERUGIA – AFTERLIFE

18 NOVEMBRE 2026 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

20 NOVEMBRE 2026 – PORDENONE – CAPITOL

23 NOVEMBRE 2026 – MILANO – SANTERIA TOSCANA 31

24 NOVEMBRE 2026 – BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

27 NOVEMBRE 2026 – CONVERSANO (BA) – CASA DELLE ARTI

Biglietti disponibili su Ticketone.it e nei circuiti di vendita abituali. Info su https://www.magellanoconcerti.it.