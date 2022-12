Matteo Becucci e Franca Pinna pubblicano il singolo natalizio “Che Natale è?”

MILANO – “Che Natale è?” è il singolo natalizio di Matteo Becucci e Franca Pinna. Un brano che nasce dalla preziosa collaborazione tra il cantautore livornese, vincitore della seconda edizione di X Factor e vocal coach di Tale e Quale Show, e la storica cantante sarda. “Che Natale è?”, prodotto artisticamente da Roberto Vernetti, unisce italiano e dialetto sardo, un recupero delle melodie, delle armonie e delle sonorità della tradizione sarda unite al pop natalizio.

Nel testo il concetto di lontananza si eleva come punto di forza al concetto di unione. E Matteo e Franca si uniscono nel canto e nella musica per trasmettere un messaggio di calore verso chi si sente solo ma anche per lanciare un messaggio di identità e appartenenza verso la nostra terra di origine. Per questo motivo hanno scelto di donare una speranza anche a chi è molto lontano e ha bisogno di aiuto: il ricavato del singolo, unito ad altre iniziative, sarà infatti devoluto all’associazione “Casa de los Niños” che opera da alcuni anni nella regione di Cochabamba in Bolivia, per dare sostegno a bambini e famiglie in difficoltà.

Il progetto, prodotto da GP EVENTI, vede il patrocinio della Regione Sardegna. Dichiara Matteo Becucci: «Questa canzone vuole essere un inno alla fratellanza fra i popoli perché siamo tutti figli di questa stessa terra». Aggiunge Franca Pinna: «Vorrei che il brano trasmettesse tanta emozione, felicità e allegria nelle famiglie. Canto pensando all’umanità senza porre limiti e confini. Anche il popolo di un’isola vive sotto la luce della stessa stella».