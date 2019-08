Mister Italia 2019 verrà eletto a Lignano Sabbiadoro il 14 settembre

LIGNANO SABBIADORO (UD) – La Finale Nazionale di Mister Italia 2019 si terrà 14 settembre a Lignano Sabbiadoro (UD) presso l’Arena Alpe Adria. La manifestazione che gode del sostegno e patrocinio del Comune di Lignano Sabbiadoro e di Promoturismo FVG, verrà ripresa e trasmessa con copertura nazionale dall’emittente 7Gold.

Gli aspiranti Mister Italia arriveranno nella nota località balneare friulana il 10 settembre provenienti da varie regioni d’Italia dove avranno superato le fasi regionali (casting, selezioni e finali), a Lignano dopo aver partecipato alla prefinale saranno 30 quelli che si aggiudicheranno il diritto di accedere alla Finale Nazionale.

Mister Italia è un concorso di bellezza nazionale nato nel 1983 proprio in Friuli, collegato ai maggiori male contest mondiali come Mister Mondo, Mister Universo e altri ancora, dedicato a ragazzi dai 16 ai 33 anni, italiani o regolarmente residenti in Italia da almeno 1 anno. Oltre al titolo principale di Mister Italia che andrà al primo classificato, a Lignano verranno assegnate anche le altre fasce/titoli legate al concorso che andranno ai concorrenti che si piazzeranno nelle posizioni successive alla prima.

Le altre fasce/titoli sono Mister Eleganza, Mister Cinema, Mister Fitness, Mister #millennial, Boy Italia, Mister New Italy. Oltre a Lignano Sabbiadoro che sarà il quartier generale della manifestazione e che ospiterà l’evento principale, la manifestazione coinvolgerà anche altre località della regione. Nelle giornate antecedenti a quella della Finalissima oltre ai momenti dedicati alle prove, agli shooting e alle riprese video verranno organizzate anche delle visitate guidate a delle località simbolo del Friuli Venezia Giulia.

In occasione di questi momenti dedicati alla conoscenza del Friuli Venezia Giulia e delle sue peculiarità, ai concorrenti verranno fatti dei test per verificare la loro preparazione culinaria e conoscenza enologica assegnando altre due fasce: Mister DiVino che andrà al concorrente che in occasione di una degustazione di vini sarà in grado di riconoscerne il maggior numero, Mister Chef – il bello della cucina che andrà invece al concorrente che sarà in grado di preparare nel miglior modo un determinato piatto.

Le date della manifestazione sono dall’11 al 14 settembre. Top secret per il momento sui componenti della giuria e su cast artistico. A cedere il titolo Mirko Pividore che è l’attuale Mister Italia in carica ed è friulano di Tavagnacco – Udine. Partner di Mister Italia, sono Sting occhiali da sole, Barachini scarpe, Wella prodotti per i capelli, Cotonella Uomo azienda di intimo, Santero wines e Marco Calandra partner tecnico per i costumi da gara.